به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایت هولناک اشغالگران در حمله به آوارگان در «رفح» که واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است، شبکه ۱۲ اسرائیل از اجماع بین سران این رژیم برای توقف حمله به این منطقه خبر داد.

پایگاه خبری الجزیره دوشنبه شب به نقل از کانال ۱۲ عبری گزارش داد که وزرای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی و نهادهای امنیتی این رژیم، بر توقف حمله به رفح، توافق کرده‌اند و قرار است که اولویتشان، توافق تبادل اسرا با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین باشد.

به دنبال توافق وزرای کابینه جنگی این رژیم در توقف حملات به رفح، کانال ۱۲ عبری در خبری فوری گزارش داد که بنیامین نتانیاهو علی‌رغم توافق نهادهای سیاسی و امنیتی به طرح توقف حملات به رفح واکنش نشان داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اعتراض به این اجماع داخلی میان نهادهای سیاسی و امنیتی این رژیم، با دادن فرصت برای مذاکرات تبادل اسرا مخالفت کرد.

نقض ادعای توقف حملات به رفح

ارتش رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه در ادامه گردن‌کشی برای جهانیان و نقض حکم الزام‌آور دیوان دادگستری بین‌المللی، به مناطق مختلفی از شهر «رفح» حمله کرد.

پایگاه خبری الجزیره نیز گزارش داد که مناطق مسکونی در غرب رفح توسط توپخانه و جنگنده‌های صهیونیست‌ها هدف قرار گرفتند.

از سوی دیگر، کانال ۱۱ عبری پس از جنایت مهیب اشغالگران در رفح، فاش کرد که کابینه این رژیم با ارائه پیشنهادهایی به میانجیگریان قطری و مصری خواستار اقناع حماس برای مذاکرات آتش بس شده، اما برخی منابع اعلام کردند که حماس هرگز در هیچ مذاکره آتش بسی حاضر نخواهد شد.

به گزارش این کانال عبری، پیشنهاد جدید شورای جنگ این رژیم پس از حمله هولناک به رفح با پیشنهادات گذشته تفاوتی در ماهیت آن ندارند و کماکان تکرار خواسته‌های پیشین سران این رژیم برای آتش بس است.

این منبع رسانه‌ای عبری به نقل از منابع اطلاعاتی خود نوشت که مشابه مذاکرات پیشین غیرمستقیم با حماس، اسرائیل هم اینک نیز به دنبال آتش بس موقت با دیکته معیارهای مدنظر خود به طرف حماس است.

گفتنی است که ساکنان نوار غزه به ویژه شهر رفح شب گذشته شاهد حملات بی سابقه‌ای بودند که به دنبال آن بیش از ۵۰ تن به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، به کشتار ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غرب شهر رفح واکنش نشان دادند و این جنایت را بی‌اعتنایی و اهانت آشکار به حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر لزوم توقف حملات به این شهر دانستند و دولت آمریکا و جو بایدن رئیس جمهوری این کشور را به طور ویژه، مسئول این جنایت اعلام کردند.

شب گذشته شاهد حملات بی سابقه‌ای بودند که به دنبال آن بیش از ۵۰ تن به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.