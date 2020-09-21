به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه رضوی مدیر کل دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی و مشاور وزیر امروز دوشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه تا کنون ۸۱ درصد سهام جهاد نصر به رزمندگان وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اظهار داشت: تا پایان سال نیز مابقی این سهام واگذار می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال ثبت‌نام برای واگذاری سهام جهاد توسعه و جهاد تحقیقات به ایثارگران هستیم و این سهام‌ها تا ۳ ماه آینده وارد بورس شده و قابل خرید و فروش است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه این وزارتخانه در دوران دفاع مقدس ۵ هزار و ۴۰۰ نفر اعزام به جنگ داشت، افزود: جهاد سازندگی همچنین ۳ هزار و ۳۹۶ شهید به کشور تقدیم کرد و ۲۳ هزار و ۹۱۳ نفر از پرسنل وزارت جهاد کشاورزی جانباز و ۱۲۰۰ نفر آزاده شدند.

به گفته وی در حال حاضر نیز دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی فعالیت‌های خود را به سمت رفع مشکلات معیشتی ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی برده و بسته‌های حمایتی مانند توزیع ارزاق و کمک هزینه تحصیل میان این خانواده‌ها توزیع می‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه جهاد سازندگی از ابتدای جنگ به موضوع دفاع مقدس ورود کرد، گفت: فعالیت‌های جهاد سازندگی نه تنها به پشتیبانی جنگ و پشتیبانی مهندسی رزمی مربوط می‌شد بلکه نقش ما فراتر از این امر بود و بسیاری از خاکریزها و جاده‌ها و … توسط جهادگران وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

رضوی با بیان اینکه رزمندگان وزارت جهاد کشاورزی که در آن موقع نام جهاد سازندگی داشت فعالیت‌های مهمی در بخش‌هایی مانند مهندسی زیردریایی، انواع ماشین‌آلات و حتی هوافضا، موشک داشتند، ادامه داد: این افراد بعد از اتمام دفاع مقدس نیز به بخشی از فعالیت‌های خود ادامه دادند به طوری که اولین گنبد بارگاه امام خمینی توسط آنها طراحی و اجرا شد و اکنون نیز در زیرمجموعه وزارت فناوری ارتباطات و پژوهشکده تحقیقات فضایی منتقل شده است.

این مقام مسئول در پایان گفت: در هفته دفاع مقدس برخی از فیلم‌های منتشر نشده شهید آوینی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد در حوزه هنری، برج میلاد و باغ موزه دفاع مقدس نمایش داده خواهد شد.