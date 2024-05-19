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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۲۲

در سال گذشته انجام شد؛

تولید ۹۷۲ تن عسل در زنبورستان‌های استان قزوین

تولید ۹۷۲ تن عسل در زنبورستان‌های استان قزوین

قزوین- معاون مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید ۹۷۲ تن عسل در زنبورستانهای این استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل غفوری با بیان اینکه ۹۷۲ تن عسل در زنبورستانهای استان قزوین در سال گذشته تولید شد، اظهار کرد: بر اساس طرح سرشماری زنبورستان‌ها؛ در حال حاضر دو هزار و ۴۵ زنبورستان در استان وجود دارد که ۳۲۵ نفر در این زنبورستان ها مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: سال گذشته ۹۷۲ تن عسل، ۲۶۵ کیلوگرم ژل رویال، ۴۲ تن موم، نه هزار ۲۱۳ کیلوگرم گرده گل و یکهزارو ۶۳ کیلوگرم بره موم در این زنبورستان‌ها تولید شده است.

غفوری خاطر نشان کرد: با هدف افزایش درآمد زنبورداران این سازمان توجه ویژه ای به سایر تولیدات زنبور همچون ژل و گرده در برنامه ها دارد، که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه زنبورداران، افزایش تولیدات این گونه محصولات را در کنار عسل در برنامه دارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا با هماهنگی تعاونی زنبورداران، شکر مورد نیاز زنبورداران با نرخ دولتی توزیع و به تعدادی از متقاضیان، تسهیلات با سود مناسب پرداخت شده است.

غفوری یادآور شد: همچنین در سال گذشته در راستای حمایت از صنعت زنبورداری؛ تسهیلات ابلاغی اشتغال روستائی و عشایری ویژه زنبورداران استان در حال پرداخت است.

معاون مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه استان قزوین به دلیل دارابودن مراتع غنی و اراضی زراعی و باغی مستعد زنبورداری هرساله پذیرای زنبورداران مهاجر از سایر استانهای کشور است گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۴۰۲ تعداد ۳ زنبوردار مهاجر از استانهای آذربایجان شرقی، کرمانشاه، البرز، تهران، زنجان، گیلان، مازندران و خراسان رضوی در مراتع و مزارع استان مستقر شده اند که امسال توسط این زنبورداران مهاجر ۱۰۵ تن عسل تولید شده است.

کد مطلب 6112553

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