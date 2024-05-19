به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل غفوری با بیان اینکه ۹۷۲ تن عسل در زنبورستانهای استان قزوین در سال گذشته تولید شد، اظهار کرد: بر اساس طرح سرشماری زنبورستان‌ها؛ در حال حاضر دو هزار و ۴۵ زنبورستان در استان وجود دارد که ۳۲۵ نفر در این زنبورستان ها مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: سال گذشته ۹۷۲ تن عسل، ۲۶۵ کیلوگرم ژل رویال، ۴۲ تن موم، نه هزار ۲۱۳ کیلوگرم گرده گل و یکهزارو ۶۳ کیلوگرم بره موم در این زنبورستان‌ها تولید شده است.

غفوری خاطر نشان کرد: با هدف افزایش درآمد زنبورداران این سازمان توجه ویژه ای به سایر تولیدات زنبور همچون ژل و گرده در برنامه ها دارد، که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه زنبورداران، افزایش تولیدات این گونه محصولات را در کنار عسل در برنامه دارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا با هماهنگی تعاونی زنبورداران، شکر مورد نیاز زنبورداران با نرخ دولتی توزیع و به تعدادی از متقاضیان، تسهیلات با سود مناسب پرداخت شده است.

غفوری یادآور شد: همچنین در سال گذشته در راستای حمایت از صنعت زنبورداری؛ تسهیلات ابلاغی اشتغال روستائی و عشایری ویژه زنبورداران استان در حال پرداخت است.

معاون مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه استان قزوین به دلیل دارابودن مراتع غنی و اراضی زراعی و باغی مستعد زنبورداری هرساله پذیرای زنبورداران مهاجر از سایر استانهای کشور است گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۴۰۲ تعداد ۳ زنبوردار مهاجر از استانهای آذربایجان شرقی، کرمانشاه، البرز، تهران، زنجان، گیلان، مازندران و خراسان رضوی در مراتع و مزارع استان مستقر شده اند که امسال توسط این زنبورداران مهاجر ۱۰۵ تن عسل تولید شده است.