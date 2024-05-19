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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۱۸

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مردم «آبی‌بیگلوی» برای سلامتی رییس جمهور دعا کردند

مردم «آبی‌بیگلوی» برای سلامتی رییس جمهور دعا کردند

نمین- مردم شهر آبی بیگلوی در پی وقوع حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهان ایشان دست به دعا برداشتند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، مردم این شهر با گرد آمدن در مسجد این شهر بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برای سلامتی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دعا کرده و از خدا خواستار بازگشت هر چهار مفقود این سانحه تلخ هوایی با آغوش ملت ایران شدند.

همچنین در روستاهای اردبیل به ویژه روستای دیولق نیز کودکان با دستان معصومانه خود سر بر آسمان برداشته و برای سلامتی رئیس جمهور و همراهان ایشان دعا کردند.

در مسجد جامع شهرهای اصلاندوز و گرمی نیز مشابه این مراسم برگزار شده و مردم با قرائت دعای توسل از خداوند سلامتی رئیس دولت سیزدهم را خواستار شدند.

کد مطلب 6112512

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