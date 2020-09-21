به گزارش خبرگزاری مهر، از مرداد ۱۳۹۹ با تعاملاتی که بین نشر بوی کاغذ (بوکا) با کتابخوان‌های طاقچه و کتابراه صورت گرفت، نسخه الکترونیک کتاب‌های رده کودک و نوجوان این انتشارات در این دو کتابخوان قرار گرفت.

نشر بوی‌کاغذ (بوکا) در تلاش است با شناخت، معرفی، تولید، مناسب‌سازی، ارائه و ترویج آثار مناسب برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه گامی مؤثر در تسهیل ارتباطِ والدین، معلمان و گروه همسالان با کودک و نوجوان دارای نیازهای ویژه بردارد. منظور از کودک با نیازهای ویژه کودکی است که در روند آموزش، به توجه، امکانات و یا تدابیر ویژه‌ای – علاوه بر آنچه برای همه کودکان موجود است – نیاز دارد. آنچه مهم است باور به ارزشمندی این کودکان همچون تمام کودکان دیگر و اهمیت حضورشان در جامعه کنار دیگران؛ و پذیرش و احترام به تفاوت‌های آنان – مانند سایر تفاوت‌های انسانی – است.

کتاب‌های ما هشت پا را قرمز می‌کنیم نوشته استفانی بودن با ترجمه احمد رمضانی؛ به من نگو استثنایی نوشته پت توماس و دوست من ایزابل نوشته الیزا ولوسون و ترجمه پیوند میهن‌دوست؛ همینه که هست و گاهی نوشته ربه‌کا الیوت و ترجمه شیرین محمدزاده؛ وقتی نگرانی‌های من خیلی زیاد می‌شود! نوشته کاری دان بارون با ترجمه آیناز محمدی‌زاده؛ خرگوشی با دماغ قرمز نوشته هلمه هاینه، من لارا هستم نوشته فلورانس کادیه، فیلی با گوش‌های صورتی نوشته ولف هارانت و داستان شاهزادۀ عجیب نوشته زیلکه اشنی با ترجمه امیرفرهنگ نعمتی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان، با تمرکز بر فرهنگ فراگیرسازی و با هدف کمک در تغییر نگرش مربیان، والدین، دانش‌آموزان و سایر افراد جامعه تهیه و از سوی مجموعه دارکوب (داستان‌های رده کودک نشر بوی کاغذ) منتشر شده است و هفت عنوان از این مجموعه در سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی شبکه رشد مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

بوکا مفتخر است با تهیه و انتشار مجموعه داستان‌های «کودکان توانایی‌های متفاوت دارند» به تسریع روند تغییر نگرش مربیان، والدین، دانش آموزان و سایر ذینفعان آموزشی در مدارس پذیرا کمک کند و بدین ترتیب زمینه‌ای فرهنگی برای فراگیرسازی فراهم آورد. مخاطبان اصلی مجموعه کتاب‌های بوکا تنها کودکان با نیازهای ویژه نیست؛ بلکه برای آموزگاران، کتابداران، والدین و همسالانی است که با این کودکان سر و کار دارند نیز سودمند خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن طاقچه و کتابراه، با جستجوی عبارت نشر بوی کاغذ، بخش‌های نمونه کتاب‌ها را مطالعه کرده و نسخه کامل الکترونیکی را با تخفیف‌های ویژه و دوره‌ای در اختیار داشته باشند.