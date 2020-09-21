آغاز معاملات گواهی سپرده کشمش از ۵ مهر در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، علیرضا ناصرپور در این باره گفت: معاملات گواهی سپرده کشمش سبز قلمی با پذیرش یک انبار، دارای استانداردهای تعریف شده در شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی از شنبه هفته آینده در بورس کالای ایران آغاز خواهد شد.

وی افزود: شهرستان خلیل آباد قطب تولید انگور شرق کشور و همچنین دارای تولید ۲۰ هزار تن کشمش مرغوب در سال بوده و رتبه اول تولید کشمش در سطح استان خراسان رضوی با بیش از ۱۰ هزار نفر باغدار را در اختیار دارد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به ورود انواع محصولات کشاورزی به بورس کالا، اظهار داشت: در سلسله جلساتی که برای معامله محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران برگزار شده است، تاکنون محصولات مختلفی به تالار معاملات بورس راه یافته‌اند که می‌توان به راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و قرارداد آتی زعفران، زیره سبز و پسته اشاره کرد که با موفقیت همراه بوده است. همچنین تجربه عرضه جو، ذرت و گندم در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در بستر بورس نیز وجود دارد و هم اکنون درصدد راه اندازی معاملات گواهی سپرده کشمش در بورس کالا هستیم.

ناصرپور تاکید کرد: راهبرد اصلی بورس کالای ایران در خصوص به کارگیری این ابزار مالی این است که در استان‌های تولیدکننده یک محصول خاص مثل کشمش به توسعه نظام انبارداری بپردازیم و در ادامه معاملات گواهی سپرده کالایی را بر پایه آن محصول آغاز کنیم که همین روال برای کشمش نیز در پیش گرفته شده است؛ راه اندازی و توسعه این معاملات در بورس به سود همه فعالان بازار محصولات کشاورزی خواهد بود.

وی گفت: به کمک بورس، وجه حاصل از فروش محصول در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با اطمینان کامل به حساب کشاورز واریز می‌شود. کاهش فعالیت‌های واسطه گرایانه و امکان فروش مستقیم محصول، امکان مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمتی با استفاده از ابزارهای مشتقه و نیز امکان تأمین مالی از طریق ابزارهایی همچون سلف و سلف موازی استاندارد از دیگر مواردی است که منجر به حمایت از بخش کشاورزی می‌شود.

ناصرپور عنوان کرد: در آستانه راه اندازی این معاملات، بورس کالای ایران در شهریور ماه سال جاری، جهت آشنایی فعالان بازار کشمش با معاملات گواهی سپرده کالایی در شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه انجام این معاملات بر روی محصول کشمش کرد که با استقبال فعالان این بازار رو به رو شد.