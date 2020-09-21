«عبدالملک الحوثی» عصر امروز سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش «أنصارالله» یمن سخنرانی می‌کند.

بر اساس این گزارش، قرار است سخنرانی مذکور عصر امروز دوشنبه انجام شود.

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که این سخنرانی در ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۶:۳۰ به وقت تهران) ایراد شود.

سخنرانی رهبر جنبش «أنصارالله» یمن به مناسبت ششمین سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر انجام می‌شود.

در سال ۲۰۱۴ میلادی مردم یمن در اعتراض به بی کفایتی «عبد ربه منصور هادی» دست به تظاهرات گسترده در مناطق مختلف زدند و در نهایت در تاریخ ۲۱ سپتامبر موفق شدند او را برکنار کنند.