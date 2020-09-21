قالیباف درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت نصرت همت مادر سردار شهید محمدابراهیم همت فرمانده سرافراز لشگر محمدرسول‌الله (ص) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون‌

درگذشت بانوی فاضله و صبور حاجیه خانم نصرت همت مادر سردار شهیدحاج محمدابراهیم همت فرمانده سرافراز لشگر محمدرسول‌الله (ص) موجب تأسف و تأثر شد. آن مادر بزرگوار و شکیبا در دامن پر مهر خود این گونه فرزند دلیر و قهرمانی را تربیت کردند که با رشادت و جانفشانی توانست در تاریخ مقاومت این ملت برای همیشه جاویدان بماند.

اینجانب ضمن تسلیت به مردم مقاوم و شریف شهرضا و استان اصفهان، خانواده محترم بویژه برادران و فرزند آن شهید آقای محمدمهدی همت و سایر وابستگان، برای آن مرحومه مغفوره که اینک در جوار فرزند شهیدش آرام گرفته رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت می‌کنم.

محمدباقرقالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی