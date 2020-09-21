اجرای طرح سپاس و دیدار با خانواده های شاهد ویژه هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله فرهادی هفته دفاع مقدس را یادآور خون‌های مقدسی دانست که پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد و عنوان کرد: فرزندان جبهه و شهادت اطاعت را عبادت می‌بینند. وارثان دفاع‌مقدس عزت جهاد را با ذلت در خانه نشستن عوض نمی‌کنند؛ ایستادگی آن‌ها نشستگان تاریخ را به قیام وا می‌دارد و این پیام بزرگ دفاع مقدس است.

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت: در ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای اجرای طرح سپاس و تجلیل و تکریم از ارزش‌های والای ایثار و شهادت در جامعه، همانند سال‌های گذشته در سال جاری نیز موضوع دیدار با خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر با محوریت پایگاه‌های مقاومت بسیج خواهد بود و به‌طور هماهنگ و یکنواخت در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه و با مشارکت و همکاری سازمان‌های مختلف، خصوصاً پایگاه‌های مقاومت بسیج با خانواده‌های ایثارگر دیدار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به بیماری کرونا دیدارها با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و وضعیت اعلامی استان‌ها و شهرستان‌ها و با اولویت دیدار حضوری صورت می‌گیرد و در صورت مهیا نبودن شرایط پذیرش خانواده به صورت تماس تلفنی با جامعه هدف در ارتباط خواهیم بود.