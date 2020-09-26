به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان نامجو مطلق بعد از صعود از مرحله اول لیگ قهرمانان آسیا، امشب با پاختاکور دیدار می‌کنند و این دیدار در حالی برگزار می‌شود که وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان و میلیچ مدافع چپ این تیم به دلیل مصدومیت و محرومیت این دیدار را از دست داده‌اند.

نامجو مطلق مثل همه بازی‌های این فصل در درون دروازه از سید حسین حسینی استفاده می‌کند و در پست مدافع راست امروز محمد دانشگر جای خالی وریا غفوری را پر خواهد کرد. در صورت رسیدن چشمی به ترکیب اصلی که احتمالش ضعیف است او به همراه عارف غلامی مدافعان میانی آبی پوشان در دیدار امشب خواهند بود و در غیر اینصورت سیاوش یزدانی در کنار عارف غلامی بازی خواهد کرد. میلاد زکی پور هم امشب و در غیاب میلیچ، نقش مدافع چپ را برای آبی ها ایفا می‌کند.

زوج مسعود ریگی و علی کریمی در میانه میدان مثل همیشه نبض بازی آبی پوشان را در دست خواهد گرفت و فرشید اسماعیلی هافبک طراح این تیم نیز یکی دیگر از بازیکنان ثابت خواهد بود. حضور شیخ دیاباته و مهدی قایدی نیز در ترکیب ثابت این تیم قابل پیش بینی است. چنانچه نامجو مطلق همانند دیدار قبلی بخواهد از ابتدا بازی را به صورت تهاجمی آغاز کند، ارسلان مطهری نیز آخرین انتخاب او خواهد بود و در غیر اینصورت آبی پوشان آرش رضاوند را از ابتدا در ترکیب خواهند داشت و از مطهری به عنوان بازیکن جانشین استفاده می کنند.

دیدار استقلال و پاختاکور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۱۵ امشب به وقت تهران در دوحه برگزار می شود.

ترکیب احتمالی استقلال:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، سیاوش یزدانی (روزبه چشمی)، عارف غلامی، میلاد زکی پور، علی کریمی، مسعود ریگی، فرشید اسماعیلی، شیخ دیاباته، مهدی قائدی و ارسلان مطهری (آرش رضاوند).