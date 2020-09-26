باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در جیرفت متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین سلامی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی منسجم از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات جیرفت مشخص شد یک باند جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر در شهرستان جیرفت به صورت بسیار حرفهای اقدام به ترانزیت موادمخدر میکند.
وی گفت: اعضای این باند با استفاده از پوشش یک کارخانه کارتن سازی اقدام به آب بندی مواد مخدر در بستههای مخصوص و بطریهای نوشابه و جاساز کردن آنها در باک خودروهای سبک و سنگین میکردند.
سلامی اعلام کرد: پس از شناسایی اعضای اصلی این باند، با دستور دادستانی ودر دقایق اولیه بامداد امروز باند مذکور مورد ضربه قرار گرفت و دو متهم اصلی دستگیر و دستورات قضائی لازم جهت دستگیری سایر مرتبطین با این باند صادر شده است.
وی ادامه داد: در بازرسی از سالن کارخانه مذکور مقادیر زیادی باک آلومینیومی و انواع مختلفی جازساز مربوط به انواع خودروهای سبک و سنگین کشف شده است.
سلامی افزود: در این عملیات بالغ بر ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که در بستههای ۱۰ کیلوگرمی و بطریهای نوشابه قرار گرفته بودند کشف و ضبط شده است.
دادستان جیرفت بیان کرد: در این رابطه دو خودروی سنگین و یک دستگاه خودروی سایپا دیزل ویک دستگاه پژو ۴۰۵ در محوطه این کارخانه که در حال آماده سازی برای بارگیری مواد مخدر بودهاند توقیف شده است.
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