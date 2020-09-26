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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد؛

شوک کووید ۱۹ به نظام سلامت/حوزه بهداشت دیده شد

شوک کووید ۱۹ به نظام سلامت/حوزه بهداشت دیده شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، هزینه ساخت یک تخت بیمارستانی را بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان اعلام کرد.

عباسعلی کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت توجه به گسترش خدمات بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌ها، تاکید کرد و گفت: هزینه ساخت و تجهیز هر تخت بیمارستانی حدود ۱.۲ میلیارد تومان است.

وی بر استفاده بهینه از امکانات درمانی تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه ساخت و تجهیز مراکز درمانی با پول مردم صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است که در استفاده بهینه از این سرمایه‌ها تلاش شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که حوزه بهداشت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، گفت: توسعه و گسترش خدمات خدمات بهداشتی، می‌تواند از هزینه‌های درمانی بکاهد.

کریمی با اشاره به شیوع کرونا که باعث شد بیش از پیش به حوزه بهداشت توجه شود، افزود: ویروس کووید ۱۹ باعث شد از هزینه‌های بیمارستانی که به نظام سلامت کشور تحمیل می‌شود، کاسته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: شوک ویروس کووید ۱۹ باعث شد حوزه بهداشت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دیده شود.

کریمی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام کرونا را حکم تأییدی بر اهمیت حوزه بهداشت دانست و گفت: لازم است بیش از پیش به مقوله بهداشت فردی و اجتماعی در ایام کرونا بها دهیم.

کد مطلب 5032768

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