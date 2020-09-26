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۵ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۷

لیگ قهرمانان آسیا - قطر

پیشتازی دروازه‌بان‌های الاهلی و النصر از حامد لک و حسین حسینی

پیشتازی دروازه‌بان‌های الاهلی و النصر از حامد لک و حسین حسینی

دروازه‌بان‌های دو تیم النصر و الاهلی عربستان در نظرسنجی جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا از دروازه‌بان‌های پرسپولیس و استقلال پیش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب بهترین دروازه بان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره را به نظرسنجی گذاشته است که نام سیدحسین حسینی دروازه بان استقلال و حامد لک دروازه بان پرسپولیس در این نظرسنجی قرار دارد.

تا صبح امروز شنبه ۶۷ هزار و ۳۳۵ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که ۴۸ درصد به «براد جونز» دروازه بان النصر عربستان رای داده اند. نفر دوم این نظرسنجی «محمد العویس» دروازه بان الاهلی عربستان با ۴۴ درصد است. حامد لک دروازه بان پرسپولیس با ۵ و سیدحسین حسینی با یک درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 5032841

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