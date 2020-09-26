واکنش بازار سهام به ممنوعیت نوسان گیری روزانه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در معاملات امروز شنبه ۵ مهر ماه و در ادامه فراز و فرودهای روزانه خود، در ابتدا با رشد ۲۳ هزار واحدی از یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد که در معاملات آخرین روز کاری هفته قبل تثبیت شده بود، ظرف ۳۵ دقیقه به یک میلیون و ۶۳۴ هزار واحد رسید.

اما در ادامه معاملات و در یک ساعت پس از رشد اولیه، با نزولی نسبتاً آرام و ۱۲ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۶۲۲ هزار واحد کاهش یافت.

گفتنی است از ساعت ۹:۳۰ امروز مدیریت عملیات شرکت بورس تهران طی اطلاعیه‌ای از ممنوعیت نوسان گیری روزانه (فروش سهام خریداری شده در همان روز) خبر داده بود.

شاخص هم وزن نیز ۲ واحد منفی شد و به ۴۱۳ هزار و ۳۳۲ واحد کاهش یافت.

ارزش کل بازار در پایین رقم کانال ۶ هزار هزار میلیارد تومانی باقی مانده است؛ با این حال نماد فارس تأثیر مثبت ۶ هزار واحدی در رشد شاخص داشته و نماد فملی از نمادهای اثرگذار در کاهش شاخص بورس با منفی ۲ هزار و ۸۰۰ واحد بوده است.

بیشترین صف خرید به پترول و تاپیکو با ارزش به ترتیب ۲۴۶ و ۱۰۰ میلیارد تومانی و بیشترین صف فروش نیز به ولی و ثشاهد با ارزش به ترتیب ۴۲۰ و ۳۳۰ میلیارد تومانی اختصاص دارد.