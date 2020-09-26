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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

در معاملات امروز رقم خورد

واکنش بازار سهام به ممنوعیت نوسان گیری روزانه

واکنش بازار سهام به ممنوعیت نوسان گیری روزانه

شاخص کل بورس در معاملات امروز اگرچه با رشدی ۲۳ هزار واحدی به یک میلیون و ۶۳۴ هزار واحد رسید، اما در ادامه معاملات با افت ۱۲ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۶۲۲ هزار واحد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در معاملات امروز شنبه ۵ مهر ماه و در ادامه فراز و فرودهای روزانه خود، در ابتدا با رشد ۲۳ هزار واحدی از یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد که در معاملات آخرین روز کاری هفته قبل تثبیت شده بود، ظرف ۳۵ دقیقه به یک میلیون و ۶۳۴ هزار واحد رسید.

اما در ادامه معاملات و در یک ساعت پس از رشد اولیه، با نزولی نسبتاً آرام و ۱۲ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۶۲۲ هزار واحد کاهش یافت.

گفتنی است از ساعت ۹:۳۰ امروز مدیریت عملیات شرکت بورس تهران طی اطلاعیه‌ای از ممنوعیت نوسان گیری روزانه (فروش سهام خریداری شده در همان روز) خبر داده بود.

شاخص هم وزن نیز ۲ واحد منفی شد و به ۴۱۳ هزار و ۳۳۲ واحد کاهش یافت.

ارزش کل بازار در پایین رقم کانال ۶ هزار هزار میلیارد تومانی باقی مانده است؛ با این حال نماد فارس تأثیر مثبت ۶ هزار واحدی در رشد شاخص داشته و نماد فملی از نمادهای اثرگذار در کاهش شاخص بورس با منفی ۲ هزار و ۸۰۰ واحد بوده است.

بیشترین صف خرید به پترول و تاپیکو با ارزش به ترتیب ۲۴۶ و ۱۰۰ میلیارد تومانی و بیشترین صف فروش نیز به ولی و ثشاهد با ارزش به ترتیب ۴۲۰ و ۳۳۰ میلیارد تومانی اختصاص دارد.

کد مطلب 5032909

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