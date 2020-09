به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب «دارم شروع می‌شوم» شامل کتاب‌های آموزشی هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در کتاب‌خانه‌ مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است. در این نمایشگاه ۵۴ اثر شامل ۳۰ عنوان کتاب فارسی و ۲۴ عنوان غیرفارسی به نمایش گذاشته شده است.

عنوان این‌نمایشگاه بر گرفته از کتاب «دارم شروع می‌شوم» نوشته‌ی سید مرتضی سیدی‌نژاد است. هم‌چنین «اردوگاه زمستانی»، «خانه‌های مدرن»، «آب چال»، «THIS IS PRA GUE»، «SOPHIE SCOTT»، «GOES SOUTH» و «FRIDA KAHLO AND HER ANIMALITOS» عنوان برخی از کتاب‌هایی است که در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.

کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منابع و کتاب‌های فارسی و غیر فارسی بیشتری در این حوزه دارد که علاقه‌مندان در صورت نیاز می‌توانند به بخش کتاب‌های کودک فارسی و لاتین این کتاب‌خانه مراجعه کنند.

هم‌چنین هم‌زمان با نمایشگاه «دارم شروع می‌شوم» تعدادی از کتاب‌های فارسی و غیرفارسی با موضوع آموزش از طریق کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها، طبیعت، نقاشی و… نیز در قالب نمایشگاه رومیزی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نمایشگاه «دارم شروع می‌شوم» تا پایان مهر ۱۳۹۹ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴:۳۰ با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک‌شامران، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.