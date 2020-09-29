مطالب منتشر شده درباره «رزم حسینی» در فضای مجازی حقیقت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، گفت: ملت به مجلس یازدهم امید بسته و این مجلس عنوان انقلابی گرفته است و لذا ما باید برای رأی مثبت و منفی خود حجت شرعی داشته باشیم.

وی بیان کرد: انقلابی بودن به این معنا است که از خود، منافع قبیله ای و جناحی فاصله بگیریم و بر این اساس، نمایندگان باید زمان شناس باشند و هر اقدامی را در زمان مشخص خودش انجام دهند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطالب منتشر شده درباره وزیر پیشنهادی صمت در فضای مجازی به معنای آن است که کشور دچار آنارشیسم شده و اگر چنین مطالبی حقیقت دارد، پس گزارش دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات درباره این فرد چه جایگاهی دارد؟