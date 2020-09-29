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۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

عباس‌زاده مشکینی در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت:

مطالب منتشر شده درباره «رزم حسینی» در فضای مجازی حقیقت ندارد

مطالب منتشر شده درباره «رزم حسینی» در فضای مجازی حقیقت ندارد

نماینده مردم مشکین شهر گفت: مطالب منتشر شده درباره وزیر پیشنهادی صمت در فضای مجازی به معنای آن است که کشور دچار آنارشیسم شده و اگر این مطالب حقیقت دارد، پس گزارش دستگاه‌های نظارتی چیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، گفت: ملت به مجلس یازدهم امید بسته و این مجلس عنوان انقلابی گرفته است و لذا ما باید برای رأی مثبت و منفی خود حجت شرعی داشته باشیم.

وی بیان کرد: انقلابی بودن به این معنا است که از خود، منافع قبیله ای و جناحی فاصله بگیریم و بر این اساس، نمایندگان باید زمان شناس باشند و هر اقدامی را در زمان مشخص خودش انجام دهند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطالب منتشر شده درباره وزیر پیشنهادی صمت در فضای مجازی به معنای آن است که کشور دچار آنارشیسم شده و اگر چنین مطالبی حقیقت دارد، پس گزارش دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات درباره این فرد چه جایگاهی دارد؟

کد مطلب 5035830
زهرا علیدادی

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