دفاع علمی پژوهشگران از اربعین با واکاوی علمی این رویداد بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، غلامرضا غفاری، در همایش ملی اربعین پژوهی که امروز (چهارشنبه) به صورت ویدئوکنفرانس در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: اربعین فصل جدیدی را در عرصه‌های مهم پژوهشی باز می‌کند و این واقعیت بزرگ تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در واقع یک میدان پژوهشی وسیع است که دارای قابلیت بسیاری برای واکاوی پژوهشگران در ابعاد مختلف است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاهی که در ابعاد و وسعت جغرافیایی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی ملی به شمار می‌رود، نقش موثری در نگاه علمی به این رویداد تاریخی ارزشمند خواهد داشت.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: محققان و پژوهشگران دانشگاه با واکاوی علمی این رویداد بزرگ می‌توانند ضمن دفاع علمی و پژوهشی از اربعین، با انتشار مقالات، رسالت اجتماعی و دینی خود را برای انتقال ارزش‌ها و فرهنگ عاشورای حسینی تحقق بخشند.

غفاری تصریح کرد: پژوهش در وقایعی که دارای امتداد تاریخی هستند، دو تاریخ گذشته و امروز را به یکدیگر پیوند می‌دهد و در واقع یافتن سرنخ‌هایی از گذشته و ارائه تفسیرها و فهم‌های جدی‌تر، راه را برای بازنمایی و بازتولید این واقعیت در جایی که الان با آن مواجه هستیم، باز می کند و اثرگذاری مثبتی برای نسل جدید خواهد داشت.

وی همچنین بر نقش بی‌بدیل رسانه تاکید کرد و گفت: اربعین خود رسانه است و امروز هم همایش‌ها و نتایج حاصل از آن در حکم رسانه هستند. تولیداتی که با ارزش علمی و پژوهشی، واقعیت تاریخ را در ابعادی متفاوت بازنمایی می کنند و می توانند نقش مهمی در ادای حق این واقعه حماسی بزرگ داشته باشند.