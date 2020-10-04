«اشترمل» تویسرکان در مسیر تبدیل به روستای ملی منبت

اسحاق ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جاری به سبب شیوع ویروس کرونا جشنواره مبل و منبت روستای «اشترمل» برگزار نشد، عنوان کرد: این جشنواره طبق ابلاغ ستاد مقابله با کرونا لغو شد.

وی به وضعیت مبل و منبت و تولید این نوع از صنایع‌دستی در شهرستان تویسرکان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در حوزه مبل و منبت تعداد چهار هزار و ۷۵۱ کارگاه فعال درتویسرکان وجود دارد که تعداد هفت هزار و ۷۰۰ نفر در این کارگاه، مشغول به‌کار هستند.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان عنوان کرد: سال گذشته شهرستان تویسرکان عنوان شهر ملی مبل و منبت را کسب کرد و در سال جاری نیز روستای «اشترمل» کاندیدای روستای ملی منبت است که جلسه دفاع از آن ۲۷ مردادماه سال جاری به انجام رسیده و منتظر تأییدیه آن هستیم.

ترکاشوند در ادامه از ثبت‌نام تعداد ۹۹ پرونده درخواست تسهیلات کرونا در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان در سامانه کارا خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۹۰ میلیون تومان به این متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان یادآور شد: امسال جشنواره‌های گردو، مبل و منبت و فرش دستباف که در شهر تویسرکان برگزار می‌شد نیز به سبب شیوع ویروس کرونا لغو و جشنواره‌های جانبی دیگر مانند جشنواره آش محلی، آلو و عسل نیز به همین سبب برگزار نشد.