سردار «محسن ساسانی» جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و معاونین و مدیران این سازمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و محور مقاومت و سالار شهیدان جبهه مقاومت سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، گفت: حضور در شورای مدیران و فرماندهان سازمان پدافند غیرعامل کشور باعث خرسندی بنده است و این فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش‌ها و زحمات بسیار خوب و ارزشمند ریاست و مدیران سازمان تشکر می‌کنم.

خلاء وجود سازمان پدافند غیرعامل را در دوران دفاع مقدس احساس کردیم

وی با بیان اینکه پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل از جمله ماموریت‌های نیروهای مسلح است که ما در دوران دفاع مقدس خلاء آن را احساس کردیم، تاکید کرد: بحث ارتقای تاب‌آوری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی از جمله موضوعات راهبردی در لایه دفاعی کشور است که با تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و قرار گرفتن سردار جلالی در صدر آن اقدامات شایان توجهی در این زمینه انجام شده است.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مدل اقدامات سازمان پدافند غیرعامل کشور این است که باید یک گام جلوتر از بقیه همه باشد، تصریح کرد: این وظیفه به ویژه در شرایط فعلی که تهدیدات متنوع‌تر، پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از همیشه است بیشتر اهمیت خود را نشان می‌دهد.

برای رویارویی با تهدیدات نوین نیازمند رویکرد نو در حوزه دفاع هستیم

سردار عبداللهی با بیان اینکه برای مواجهه با تهدیدات نوین نیازمند رویکرد، فکر و اندیشه نو در حوزه دفاع هستیم، اظهار داشت: اهمیت کار پدافند غیرعامل را بیش از همه ما فرماندهی معظم کل قوا دریافتند و این سازمان نیز بر اساس تدبیر ایشان تشکل شده است.

وی ادامه داد: اگر روزی سازمان‌ها و بخش‌های مختلف کشور در زمینه اقدامات مرتبط با تاب آوری زیر ساخت‌ها پراکنده کار می‌کردند امروز با همت سازمان پدافند غیرعامل کشور، این اقدامات به خوبی هدایت و راهبری شده و مثمر ثمر واقع می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح توضیح داد: برای نمونه شکل گیری ساختار ادارات کل پدافند غیرعامل در استانداری‌ها سبب شده تا این اقدامات در استان‌ها نیز پیگیری شده و کار پیشرفته‌تر و گسترده‌تر دنبال شود.

سردار عبداللهی با بیان اینکه خلاء پدافند غیرعامل در دوران دفاع مقدس امروز به مدد سازمان پدافند غیرعامل کشور پر شده است، تصریح کرد: سردار جلالی یک فرمانده انقلابی و پرکار هستند که اقدامات شایان توجهی در حوزه پدافند غیرعامل انجام داده‌اند.

وی توضیح داد: اقدام و پیگیری‌های سازمان پدافند غیرعامل سبب شد تا بسیاری از خلاء های قانونی در حوزه پدافند غیرعامل پر شود و با درک اهمیت پدافند غیرعامل، از برنامه چهارم توسعه به بعد، سازمان پدافند غیرعامل موضوعیت و مصوبه دارد.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه با عنایت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیری‌های سردار جلالی جلسات کمیته دائمی پدافند غیرعامل به‌طور مستمر تشکیل می‌شود، تصریح کرد: معدود مجموعه‌هایی در کشور ما از اختیارات مشابه با اختیارات این کمیته برخوردارند.

سردار عبداللهی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی کشور، توجه به ضوابط پدافند غیرعامل را جزو موضوعات مورد توجه خود قرار دهند و اقدامات بسیار موثری در این زمینه انجام شده است. اینها همه نقطه قوت و نشان دهنده پیشرفت در کارهاست.

آگاهی بخشی و آموزش عموم مردم دو اولویت جدی سازمان پدافند غیرعامل کشور

وی با بیان اینکه باید اقدامات بیشتری جهت تغییر نگرش مدیران نسبت به موضوعات پدافند غیرعامل انجام دهیم، تاکید کرد: همچنین باید مردم را در این حوزه آموزش داده و آگاهی ببخشیم چون هرچقدر ما ساختار را تقویت کنیم تا وقتی مردم توجیه نشوند در عمل با مشکل روبه رو می‌شویم. در این زمینه استفاده از ظرفیت رسانه به ویژه رسانه ملی بسیار مهم و حیاتی است.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر مردم به خوبی در مورد موضوعات پدافندی آموزش ببینند موضوع مدیریت بحران و عبور از آن را تسهیل خواهد شد.

سردار عبداللهی با بیان اینکه با ظهور تهدیدات نوین مانند تهدیدات سایبری، الکترونیکی جنگ‌های آینده بسیار متفاوت خواهند بود، تصریح کرد: با توجه به این موضوع سازمان پدافند غیرعامل کشور باید از پویایی و پیش‌برندگی لازم در احصا و راه‌های مقابله با تهدیدات نوین برخوردار باشد. سازمان پدافند غیرعامل کشور باید اولویت‌ها را مشخص کند و توان اصلی را روی اولویت‌ها همچون حوزه سایبری بگذارد.

وی با بیان اینکه رئیس ستاد کل نیروی‌های مسلح اهمیت بسیاری برای پدافند غیرعامل قائل است، تصریح کرد: کار سازمان پدافند غیرعامل کشور راهبردی، سنگین و حساس است زیرا مغز متفکر کل کشور در حوزه پدافند غیرعامل است و در جلوگیری از غافلگیری‌ها وظیفه‌ای بسیار حساس و حیاتی است.

ستاد کل نیروهای مسلح پشتیبان سازمان پدافند غیرعامل

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تشکر از زحمات رئیس، معاون و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل کشور، تصریح کرد: این سازمان را سازمانی پویا، راهبردی و تاثیرگذار می‌دانیم و اعلام می‌کنیم ستاد کل تمام قد پشتیبان سازمان پدافند غیرعامل کشور است.

سردار عبداللهی با تقدیر از خدمات ارزنده سردار زارعی برای وی آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد و متذکر شد: حضور او در مقام جانشین ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور، کمک خوبی برای سردار جلالی بود که کاملاً دلسوزانه و متفکرانه در خدمت اهداف این سازمان، انجام وظیفه کردند.

وی همچنین با اشاره به تجارب سردار ساسانی تصریح کرد: برادرمان سردار ساسانی در هر جا مشغول خدمت بوده‌اند خدمات ارزنده‌ای را ارائه و نیروهای ارزنده‌ای تربیت کرده‌اند و تجارب ذی قیمتی اندوخته‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح متذکر شد: اشراف بر دانش تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل و تجربه و تعهد سردار ساسانی، می‌تواند کمک موثری در برنامه‌ریزی و پیشبرد امور در مقام جانشینی سازمان پدافند غیرعامل باشد. برای ایشان آرزوی توفیق داریم و امیدواریم حضور ایشان منشا خیر و برکت برای این سازمان باشد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور بر اساس یک تفکر راهبردی شکل گرفته است

سردار محسن ساسانی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور یک سازمان راهبردی از نظر سطح، روش برنامه‌ریزی و مدیریت است، اظهار داشت: این سازمان براساس یک تفکر راهبردی شکل گرفته است و مادامی که این تفکر در آن ساری و جاری باشد پویا و تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه چابکی سازمان پدافند غیرعامل کشور سبب شده است که این سازمان منشا اقدامات خوب و ارزنده‌ای باشد، تصریح کرد: این سازمان با وجود برخی کمبودها، عالمانه، برمبنای منظومه فکری و چارچوب علمی، هماهنگ، یکپارچه و هوشمند در جهت اهداف و ماموریت‌ها به پیش خواهد رفت.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به توفیقات سازمان در پیشبرد امور در دستگاه‌های اجرایی متذکر شد: این درحالی ست که امکانات زیادی در اختیار نداشتیم با این وجود در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در تدوین قوانین راهبردی و بالادستی توفیقات متعددی کسب شده است.

سردار ساسانی افزود: یقین دارم با وجود ویژگی‌ها و نقاط قوت ریاست و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل کشور، با صلابت و صمیمیت، در راستای اهداف سازمان گام برخواهیم داشت و شخصاً تمام توان خود را برای این منظور به کارخواهم گرفت.

در پایان این مراسم، سردار محسن ساسانی که پیش از این معاونت امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور را بر عهده داشت با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان جانشین رئیس سازمان معارفه شد و از خدمات سردار علی اصغر زارعی تقدیر به عمل آمد. همچنین سردار مسعود داریوندی به عنوان معاون امور زیربنایی سازمان معرفی شد.