گردشگری برنامه ملی نداشت/با دلالان گردشگری سلامت شخصا مصاحبه کردم

علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره برنامه اقدام ملی و همکاری با سازمان جهانی گردشگری در تدوین آن گفت: برنامه اقدام ملی در واقع طرح عملیاتی گردشگری است این برنامه یک بار قبل از انقلاب توسط فرح انجام شد که هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی نتیجه آن بود و گردشگری ایران در آن زمان رشد زیادی کرد یک بار هم الان انجام خواهد شد. البته دهه ۸۰ این برنامه نصفه ماند. برای این کار از کمک سازمان جهانی گردشگری استفاده کردیم آنها برای همکاری با ما نزدیک به ۳۸۰ هزار یورو پول می‌خواستند اما با روابط نزدیکی که بین ما و این سازمان وجود داشت دبیرکل موافقت کرد بدون هیچ پرداختی، کارشناسان سازمان جهانی گردشگری و سازمان یونسکو کنار ما برای تهیه این برنامه قرار گیرند.

هیچ وقت برنامه محور نبودیم

وی افزود: قرار بود این برنامه تا پایان تابستان تمام شود اما کرونا اجازه نداد و کارشناسان برگشتند. ما تلاش می‌کنیم تا پایان سال این اقدام بالاخره انجام شود. چون در آن صورت می‌توانیم بگوییم گردشگری ایران برنامه دارد. چون هیچ وقت برنامه محور نبودیم سازمان برنامه نیز به ما بودجه نمی‌داد.

مونسان بیان کرد: بدون اینکه اسناد بالادستی داشته باشیم، فقط به ما می‌گفتند که باید در افق سند چشم‌انداز، ۲۰ میلیون گردشگر خارجی به ایران بیاوریم. ما سند راهبردی توسعه گردشگری را نیز تدوین کردیم و به تازگی ابلاغ شد تهیه این سند انقدر سخت بود که بعد از تصویب در دولت، تا ۴۰ روز آن را ابلاغ نمی‌کردند چون برای حدود ۱۷ دستگاه حکم تعیین می‌کرد و دستگاه‌های دیگر در مقابل حکم جدید مقاومت داشتند.

وزیر میراث فرهنگی درباره بازار روسیه نیز گفت: بررسی بازار ما در روسیه این بود که این کشور چقدر گردشگر فرهنگی و تاریخی و مسلمان دارد دو سال برای این موضوع مطالعه و بررسی کردیم می‌دانستیم که برخی از آنها ساحل را می‌پسندند و به ایران نمی‌آیند. اما تعدادی از آنها هم اکوتوریسم را می‌پسندند ما هم زیرساخت‌هایمان در این حوزه مهیاست. ما باید برای بازار چین نیز اقدامت زیربنایی انجام دهیم باید راهنمایان گردشگری تربیت کنیم قول‌هایی را از سفارت گرفته بودیم که چند نفری را برای آموزش به چین بفرستیم.

از ظرفیت اینفلوئنسرها استفاده می‌کنیم

وی درباره تبلیغات خارجی گردشگری ایران نیز گفت: ما برای اینکه با پدیده ایران هراسی مقابله کنیم به بودجه تبلیغاتی مناسب نیاز داریم اما به رغم پیگیری‌هایی که انجام دادم موفق به دریافت بودجه نشدم. ولی متوقف نشدیم یکی از کارهایی که انجام دادیم چهره‌های معروف که به آنها اینفلوئنسر می‌گویند را شناسایی کرده و به ایران آوردیم آنهایی دعوت شدند که فالوئرهای زیادی در فضای مجازی داشتند این چهره‌ها هر کدام چندین میلیون مخاطب دارند. ما و یا بخش خصوصی تورهایی را برای این افراد برگزار کرده‌ایم مانند تور خبرنگاران و اینفلوئنسرهای چینی. بنابراین یکی از فعالیت‌های ما دعوت از افرادی است که چهره محسوب می‌شوند تا بتوانیم از طریق آنها درباره ایران تبلیغ کنیم. ما کلیپ‌هایی نیز ساخته‌ایم که آنها را در اختیار رایزنان فرهنگی قرار داده‌ایم تا پخش شوند.

مونسان گفت: یکی از ظرفیت‌های ما در حوزه گردشگری پزشکی است و با توجه به نرخ ارز ارزان بودن آن بسیار مهم است اما معضل دلالان این بخش را داریم که فضا را برای گردشگران خارجی نامطلوب کرده است و حتی هزینه‌هایی را نیز به آنها تحمیل کرده‌اند اما چون این موضوع فرابخشی است مشکلاتی داشتیم تلاش شد این موضوع را با وزارت بهداشت حل شود.

از تفاهمنامه راضی نبودم

وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: تفاهمنامه‌ای با وزیر بهداشت امضا کردیم من از این تفاهمنامه راضی نیستم اما در گام اول خوب بود. البته این تفاهمنامه همگرایی ایجاد کرد. گام دومی باید باشد تا این روند را بهتر پیش ببریم. امید دارم بتوانیم پای دلالان را قطع کنیم. برخی از اوقات گردشگران، درخواست می‌کنند نزد پزشک معروفی بروند اما دلالان آنها را نزد پزشکی می‌برند که با او تشابه اسمی دارد. گردشگر وقتی متوجه این اقدام می‌شود که دیگر کار از کار گذشته است. ما بررسی‌های میدانی انجام داده‌ایم حتی شخصاً با برخی از این دلالان مصاحبه کردم و گفتم آیا فقط پزشک معرفی می‌کنید و خدمات جانبی می‌دهید که گفتند نه خیلی از آنها درخواست تور شمال می‌کنند اما چون امکان هدایت آنها را نداریم نهایت یک ماشین برایشان می‌گیریم و یا به دیگری معرفی می‌کنیم. اما الان وضع بهتر شده ولی باید باز هم روی این موضوع فرابخشی کار کرد.

وی افزود: باید حواسمان باشد این مزیت نسبی که گردشگری سلامت در ایران دارد یعنی همان ارزانی از بین نرود پس باید با وزارت بهداشت درباره نرخ‌ها صحبت کرده و آن را بازنگری کنیم چون قرار نیست نرخی که دولت با سوبسید به ایرانیان می‌دهد را به گردشگر خارجی نیز بدهیم.