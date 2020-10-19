محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال در همه این سالهای اخیر از افرادی ضربه می‌خورد که با رأی مردم رفتند سر کار و حالا چوب آن را تیم ما می‌خورد. این آقایان از پایه و اساس با استقلال مشکل دارند و هدف شأن نابودی این تیم است. این را من نمی گویم بلکه رفتار آنها و سیاست‌هایی که در قبال تیم دارند می‌گوید. این تیم را کردند مثل بچه‌های سرراهی و هرکس در دولت به خودش اجازه می‌دهد هر بلایی که می‌خواهد سر آن بیاورد. هدفشان نابود کردن تیم استقلال است، اما باید این را بدانند که استقلال نابود شدنی نیست چون ریشه و اصالت دارد.

وی اضافه کرد: وزارت ورزش مدیرانی برای استقلال تعیین می‌کند که هیچ اختیاری از خود ندارند و مجری اوامر خودشان هستند. در واقع مدیران استقلال مدیر نیستند، بلکه مجری هستند. مجری اوامری که به آنها دیکته می‌شود. تا زمانی که این مدیران بله قربان گو در این باشگاه مسئولیت دارند هیچ تغییری در شرایط ایجاد نمی‌شود. مدیران بله قربان گو آفت استقلال هستند و باید جای خود را به مدیران متخصص و از جنس استقلال بدهند. مدیرانی باتجربه و قاطع که گوش به فرمان معاونین و مشاوران وزارت ورزش نباشند.

مهاجم پیشین آبی پوشان گفت: استنباط من این است که انگار تعدادی از وزیران به جای رسیدگی به حوزه‌های وزارتی خود، به فکر ضربه زدن به استقلال هستند. سالهاست به استقلال ظلم می‌شود. از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال گرفته تا مدیران فرمایشی و بله قربان گویی که در این تیم منصب گرفته‌اند. همه به دنبال نابودی این تیم بودند.

گروسی تاکید کرد: وقتی در قبال تخلف احتمالی هر تیم ایرانی می‌بینیم همه دولت و فدراسیون دست به کار می‌شوند تا از حق آن دفاع کنند که البته کار درستی هم هست، اما همین فدراسیون اجازه بازی کردن به بازیکن استقلال در لیگ آسیا را در حالی نمی‌دهد که AFC مجوز آن را صادر کرده، چه باید گفت و چه قضاوتی باید کرد؟ آیا این ظلم نیست؟

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: ۴۱ سال پیش مردم ایران انقلاب کردند که ظلم و تبعیض جای خود را به عدل و انصاف بدهد. نیمی از مردم ایران هوادار استقلال هستند و این درست نیست که در حق آنها ظلم شود. ما نمی‌گوییم جانب تیم ما را نگه دارید. ما می‌گوئیم شما عدالت و انصاف را برقرار کنید، تبعیض قائل نشوید و برای همه تیم‌ها شرایط برابر ایجاد کنید، ما خودمان حق مان را می‌گیریم. ما برای قهرمان شدن نیاز به حمایت‌های جانبدارانه نداریم. استقلال تیمی است که در همه سال‌هایی که مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته باز هم مدعی بوده است.

وی بیان داشت: در این سه چهار سال اخیر هرگاه مشکلی برای پرسپولیس پیش آمده دولت با همه ظرفیتش به حمایت از آن آمده و در مقابل هرکس توانسته به استقلال لگد زده. مردم اینها را می‌بینند و متوجه هستند.

گروسی در خاتمه گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم که این تیم نابود شدنی نیست چون اصالت و ریشه دارد و ده‌ها میلیون هوادار پشت آن هستند. فکر نابودی استقلال را از ذهن خود بیرون کنید.