اعلام آخرین فرصت برگزاری انتخابات مجازی انجمن های علمی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد در راستای استفاده از ظرفیت انجمن های علمی دانشجویی و با توجه به شرایط خاص کشور (شیوع بیماری کرونا) انتخابات انجمن های علمی دانشجویی را به صورت مجازی برگزار کند تا اعضای شورای مرکزی جدید از آبان ماه شروع به فعالیت کنند.

مسئولیت نظارت بر انتخابات به عهده شورای نظارت انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود و کمیته اجرایی انتخابات با انتخاب مستقیم معاون فرهنگی و دانشجویی تشکیل و وظیفه برگزاری انتخابات در کمال صحت و سلامت را به عهده دارد.

انتخابات باید با رعایت موازین و مقررات برگزار شود و نتایج انتخابات در سایت معاونت فرهنگی ودانشجویی در فردای انتخابات اعلام شود.

دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند تا ۳۰ مهرماه ۹۹ فرآیند انتخابات را اجرا کرده و نتایج را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

دانشجویانی واجد شرایط کاندیداتوری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی هستند که به تحصیل در رشته مربوط اشتغال داشته باشند و عضو انجمن مربوطه باشند.

عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکلهای دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی ، ورزشی و فرهنگی از دیگر شروط کاندیداها است. در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر است، تشخیص صلاحیت داوطلبین بر عهده معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه است.

گذراندن حداقل یک و نیم سال تحصیل برای دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکترای عمومی، عدم کسب معدل مشروط در نیم سال تحصیلی گذشته از دیگر شرایط کاندیداتوری است.

شرایط اختصاصی دانشجویان علوم پزشکی برای کاندیداتوری این است که معدل نیم سال گذشته داوطلبان کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.

داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی ، علمی پژوهشی با علمی مروری و نشریات علمی تخصصی مشروط به تایید مدیر گروه یا استاد یا استاد مشاور انجمن، اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تاییدیه از کارفرما یا مجری طرح و تالیف یا همکاری در تالیف یا ترجمه کتاب و همکاری در مشارکت در اختراع ثبت شده در کارآفرینی مورد تایید مراجع ذیصلاح از دیگر شرایط اعلام شده است.