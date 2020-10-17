انتخابات کانون های فرهنگی تبلیغی در گلستان برگزار می شود

حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دومین دوره انتخابات مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می شود.

وی گفت: این انتخابات با هدف ایجاد رویش انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب و ارتقا و توانمند سازی کانون های فرهنگی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه راه اندازی این کانون ها نقش مهمی در نشر معارف دینی انقلابی در حوزه های معرفتی، بصیرتی، قرآنی و اعزام گروهای جهادی دارد، افزود: لذا این کانون ها می توانند در جهت تحقق گام دوم انقلاب نقش آفرینی کنند.

دیلمی با بیان اینکه مولفه مهم کانون های فرهنگی مردمی بودن و مسجد محوری است، ادامه داد: کارکرد کانون های فرهنگی، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، توانمندسازی، تحکیم بنیاد خانواده و غیره در مسیر گام دوم انقلاب با محوریت خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است.

وی همچنین از آغاز ثبت نام و صدور مجوز فعالیت کانون های فرهنگی و تبلیغی ویژه مجموعه های فعال انقلابی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی و بسط معارف دینی و قرآنی گلستان خبر داد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: علاقمندان می توانند با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به ثبت نام فعالیت این کانون ها اقدام کنند.

وی التزام عملی به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مسلمان (شیعه اثنی عشری)، دارابودن مجوّز و اساسنامه مورد تأیید سازمان، داشتن حداقل یکسال سابقه مدیریت کانون فرهنگی تبلیغی دارای مجوز از سازمان یا حداقل سه سال فعالیت موثر در سایر مجموعه های فرهنگی مورد تایید سازمان، رعایت شئون اسلامی در اجتماع و حُسن شهرت عدم وابستگی به جریانات منحرف اعتقادی و سیاسی، حداقل سن ۲۳ و حداکثر ۶۰ سال، حداقل تحصیلات کارشناسی یا اتمام سطح یک حوزه و داشتن وقت لازم برای شرکت در جلسات و پیگیری امور مرتبط را از شرایط ثبت نام در این انتخابات بیان کرد.

دیلمی گفت: کانون های فرهنگی تبلیغی مرکز و قرارگاه اصلی آتش به اختیار فرامین رهبری معظم انقلاب هستند.

وی در ادامه به اهمیت کارکردهای کانون های فرهنگی و تبلیغی و جایگاه آن در استان اشاره کرد و افزود: کانون های فرهنگی باید مرکز پایش و بررسی معضلات و مشکلات در جامعه اسلامی باشند و خود این مراکز باید برای رفع آسیب های اجتماعی و مشکلات و معضلات اجتماعی برنامه ریزی کنند.