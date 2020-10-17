سن شایع ابتلا به سرطان پستان/ مردان هم مراقب باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یعقوبی، همزمان با آغاز هفته ملی سلامت زنان، اظهار کرد: در پاندمی کووید ۱۹ آمارهای رسانه فقط مرگ و میر مستقیم ناشی از کرونا را ذکر می‌کند و هیچ گاه آمار غیر مستقیم را که ممکن است ناشی از عدم پیگیری درمان سایر بیماری‌های مزمن به دلیل ترس از کرونا باشد، ذکر نمی‌کند. بنابر این، ضرورت دارد وقتی بحرانی بیشتر از دو تا سه ماه ماندگار می‌شود، تمام امور تشخیصی طبق اصول و ضوابط انجام شود.

وی با هشدار نسبت به بروز سرطان پستان در مردان عنوان کرد: اغلب تصور می‌کنند این نوع سرطان فقط در جنس مونث اتفاق می‌افتد، اما این عقیده اشتباه است، چراکه مشخص شده یک درصد سرطان‌های پستان در مردان رخ می‌دهد.

یعقوبی با تاکید بر لزوم بررسی هر توده‌ای که در جنس مذکر در بافت سینه احساس می‌شود، گفت: اینکه آقایان با لمس توده داخل اندام دنبال هیچ اقدام تشخیصی نروند، منطقی نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خطاب به مردان و زنان، اظهار کرد: اگر شجره نامه ژنتیکی قوی از لحاظ ابتلاء به سرطان دارید و توده‌ای داخل بافت پستان لمس می‌کنید، حتماً باید بررسی شود.

وی با بیان اینکه روش بررسی در مردان معمولاً سونوگرافی است، گفت: اما در مورد زنان به علت شیوع بالا نیاز است تمام روش‌های تشخیصی اعم از سونوگرافی، ماموگرافی و ام آر ماموگرافی را مدنظر قرار دهیم.

یعقوبی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ سال پیش سن شایع ابتلاء، ۵۰ تا ۶۰ سال عنوان می‌شد، افزود: امروزه این سن حدود ۱۰ تا ۱۵ سال نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: به علت تغییرات اپیدمیولوژیک، در سراسر دنیا سن شایع ابتلاء ۳۵ تا ۴۰ سال اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد جامعه ایرانی هم از این تغییر تبعیت می‌کند.

عضو گروه رادیوتراپی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصریح کرد: هرگونه تغییر رنگ در بافت پستان، لمس توده داخل اندام، فرورفتگی نوک پستان یا ترشحات خون آلود از جمله نشانه‌های هشداردهنده این بیماری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: لمس توده در محدوده زیر بغل نیز به عنوان لنف هایی که با بافت پستان مرتبط است، علامت مهمی به شمار می‌رود.

یعقوبی با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع درد در بافت پستان برای بیماران حائز اهمیت است، گفت: به نظر می‌رسد درد به عنوان نشانه هشدار دهنده آنچنان مطرح نیست. تغییرات هورمونی که در طول سیکل‌های قاعدگی خانم‌ها اتفاق می‌افتد باعث می‌شود فرد دردی را تجربه کند که در بسیاری از مواقع نشانه بیماری نیست.

فوق تخصص اوروآنکولوژی، عنوان کرد: تمام عواملی که به عنوان ریسک فاکتور این بیماری شناخته می‌شود، به تأیید علمی رسیده است. اما هنوز بررسی‌ها، مطالعات و مقالات روز دنیا نشان نداده اند که ارتباطی بین انجام ماموپلاستی، لیزر، اپیلاسیون و بروز سرطان پستان وجود دارد.

یعقوبی ادامه داد: نکته مهم این است که پس از انجام ماموپلاستی یا جراحی زیبایی بافت پستان، انجام برخی اقدامات تشخیصی و ماموگرافی مشکل می‌شود. حتی برخی بیماران توده‌هایی را در بافت سینه لمس می‌کنند و آن را به اشتباه مرتبط با این اعمال جراحی می‌دانند، به همین دلیل دیرتر به پزشک مراجعه می‌کنند.



به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افرادی که ماموپلاستی می‌کنند حتماً باید به یاد داشته باشند هر نوع توده‌ای نیاز به بررسی دارد.

یعقوبی با پیچیده خواندن روند درمان سرطان پستان، اظهار کرد: جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی روش‌های درمانی تأیید شده این بیماری هستند. این تصور غلط وجود دارد که تنها راه درمان اکثر سرطان‌ها، جراحی است؛ ممکن است درمان اصلی جراحی باشد اما در بسیاری مواقع درمان اولیه نیست.

وی ادامه داد: با درمان‌هایی غیر از جراحی می‌توان سایز توده‌ها را کوچک کرد تا امکان انجام جراحی زیباتری وجود داشته باشد و ارگان زنانه حفظ شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پایان با اشاره به اینکه هر کدام از این سه روش درمان بر اساس شرایط برای بیماران استفاده می‌شود، افزود: هورمون درمانی هم روش دیگری است که منحصراً برای درمان سرطان پستان کاربرد دارد چون بافت سینه وابسته به هورمون‌های زنانه است.