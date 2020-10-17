ایجاد اختلاف در سیستان و بلوچستان سمی مهلک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در نشستی با حضور ائمه جمعه، مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی منطقه سیستان با اشاره کلام امیرالمؤمنین (ع) در حکمت ۸۸ نهج‌البلاغه، اظهار داشت: امام علی (ع) در این سخن به آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه انفال استشهاد می‌کند که «کَانَ فِی الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ قَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، فَدُونَکُمُ الْآخَرَ، فَتَمَسَّکُوا بِهِ؛ أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِی رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله)، وَ أَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِی فَالاسْتِغْفَارُ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی "وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ".» (در زمین دو امان (دو وسیله نجات) از عذاب الهی بود که یکی از آنها برداشته شد دومی را دریابید و به آن چنگ زنید، اما امانی که برداشته شد وجود رسول الله (ص) بود (که خداوند به برکت وجود او هرگز عذابی بر این امت نازل نکرد، ولی او از میان ما رفت) و امانی که باقی مانده «استغفار» است، همانگونه که خداوند متعال می‌فرماید «تا تو در میان آنها هستی خداوند آنان را عذاب نمی‌کند و تا آنان نیز از گناهان خود استغفار می‌کنند، خداوند عذابشان نخواهد کرد) و عمل استغفار را بعد از وجود مبارک پیامبر اکرم (ص)، مایه امان از عذاب معرفی می‌کند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه حقیقت استغفار، طلب آمرزش از خداوند به خاطر نقایص، خلل یا لغرش‌هاست، در باب آثار استغفار اظهار داشت: طبق آیات قرآن کریم آثار استغفار، فقط منحصر به سرای آخرت نیست همان گونه که در سوره مبارکه نوح، حضرت نوح (ع) قومش را به استغفار دعوت می‌کند تا خداوند برکات مادی از جمله باران رحمت، اموال، فرزندان، باغ‌ها و نهرها و… برای آنها فراهم آورد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با اشاره به مضامین سوره مبارکه هود در همین رابطه، عنوان داشت: نتیجه استغفار، فقط آمرزش گناهان و دوری از عقاب آخرت نیست بلکه آثار آن شامل زندگی مادی ما نیز می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر اینکه استغفار همانند شکر، می‌بایست هم در قول و هم در عمل انجام شود، بیان داشت: در معادلات زندگی برای حل مسائل، به فرمول‌هایی که خداوند در عالم ملکوت قرار داده توجه داشته باشیم و طبق آیه شریفه ۱۳ سوره مبارکه نوح، مصداق قوم حضرت نوح (ع) نباشیم که این پیامبر عظیم‌الشأن خطاب به آنها می‌فرماید «مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا» (چرا برای خدا عظمت قائل نیستید).

وی تاکید کرد: برای حل مشکلات کشور، باید توکل، تضرع و استغفار قولی و عملی داشته باشیم.

آیت‌الله محامی با تشکر از زحمات خالصانه و تلاش‌های مجاهدانه جمع حاضر در منطقه سیستان، عنوان داشت: با وجود خدمات فراوان نظام، متأسفانه استان بالاخص منطقه سیستان، در جایگاهی شایسته و بایسته قرار ندارند.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان با مهم برشمردن تلاش هماهنگ مسئولان و ائمه جمعه برای برداشتن این بار سنگین، نسبت به صحبت‌ها و توجه جمع حاضر به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی، ابراز خشنودی نمود و خاطرنشان کرد: ما در منطقه سیستان اولاً نیازمند فعالیت جهادی، سپس اطلاع‌رسانی برای دلخوش شدن مردم و سوم پاسخگویی همراه با انصاف و نقدپذیری هستیم.

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر سیستان‌وبلوچستان اشکالات طرح شده از سوی مردم را در دو حالت عنوان کرد که یا وارد است که باید پذیرفته شود یا به خاطر بی‌اطلاعی وجهی ندارد که باید با توضیح مسئولان، فرد اشکال کننده آرام شود.

امام جمعه زاهدان با هشدار نسبت به التهاب‌آفرینی و دوقطبی‌سازی به هر بهانه‌ای، افزود: برای اینکه زمینه خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود، باید فضایی آرام داشته باشیم و ایجاد اختلاف در کشور سم مهلک است و در استان، مهلک‌تر.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان‌وبلوچستان تصریح کرد: مطالبات باید در جلسات پیگیری و مشکلات بین مسئولان در همین فضا حل شود البته این موضوع نباید بهانه‌ای برای بی‌مبالاتی و لاپوشانی مسئولان باشد.

آیت‌الله محامی گفت: هماهنگی، همفکری و همدلی خوبی بین مسئولان ارشد استان صورت گرفته که با لطف خداوند متعال پابه پای همدیگر و با طرح مطالبات به صورت هماهنگ به دنبال حل مسائل اقتصادی و فرهنگی استان هستند.

امام جمعه زاهدان افزود: پیگیری و پشتکار خوبی از جانب مسئولان استانی و کشوری صورت گرفته و آغاز پروژه‌های زیر بنایی مورد نیاز در حال پیگیری است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: ۹۰ درصد فرمایشات مطرح شده در این جلسه از جمله مطالبات ما در جلسه با مسئولین ارشد کشور بوده و حتی در مواردی به صورت مکتوب هم ارائه شده و در ادامه نیازمندی‌های سیستان هم به طور خاص می‌تواند بر اساس اولویت فهرست بندی و پیگیری شود.

وی ادامه داد: مسئولان منطقه در صحنه عمل هستند و باید با اقدام جدی و هماهنگ به مردم خدمت کنند و مردم را از خود بدانند تا مردم، مسئولان را از خودشان بدانند و اعتماد کنند البته این اعتماد نه برای انتخابات بلکه برای تحکیم پایه‌های نظام مورد نیاز است زیرا انتخابات فقط مربوط به برهه زمانی خاص است و ارائه خدمات مقطعی بعضی از کسانی که به صورت ظاهری و تبلیغاتی انجام می‌شود بیشتر از همه به اعتماد مردم آسیب می‌زند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بیان داشت: باید خدمت به مردم را وجهه کار خود قرار داده و به عنوان یک عبادت انجام دهیم نه برای انتخابات بلکه برای حفظ عزت، کرامت و تأمین معیشت مردم که نتیجه اش دلبستگی آنها به انقلاب اسلامی و تحکیم پایه‌های نظام اسلامی است.

نیازمند فعالیت مجاهدانه برای توسعه جامع منطقه سیستان هستیم

نماینده ولی فقیه در استان شرایط کنونی کشور را مهم و حساس دانست و عنوان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، دشمن در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی آرایش جنگی به خود گرفته و در این وضعیت حساس منطقه سیستان هم اهمیت ویژه ای داراست و به کار بردن واژه تنگه احد از سوی مقام معظم رهبری بار معنایی ویژه و درس‌های مهمی به دنبال دارد و می‌بایست برای این تنگه احد پایداری و صبوری به خرج دهیم و از همه هستی برای دفاع از این منطقه سرمایه‌گذاری کنیم.

امام جمعه زاهدان تاکید کرد: در شرایط کنونی باید هوشیاری خود را حفظ کنیم چرا که در تنگه احد عدم هوشیاری به لشکر اسلام آسیب زد و در شرایط کنونی نیازمند فعالیت مجاهدانه با نقشه راه و یک طرح کامل برای توسعه جامع منطقه سیستان هستیم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود تصریح کرد: اگر کاری نشدنی و غیرقابل انجام بود مردم تحمل می‌کردند اما بسیاری از کارها شدنی است و چون انجام نمی‌شود، مردم نگران هستند و شبهه به وجود می‌آید که مافیای گوشت و مافیای سوخت و انواع مختلف مافیا وجود دارد.

آیت‌الله محامی حل بسیاری از مشکلات را در خود استان قابل انجام دانست و عنوان کرد: اگر یک عزم جدی، مدیریت قوی و هماهنگی وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات با عزم جمعی و کار گروهی در داخل استان قابل حل است البته برخی از اینها نیز نیازمند پشتیبانی در سطح کشور است.

وی خواستار ایجاد زمینه مشارکت و نقش افرینی مردم در سایر قسمت‌ها شد و عنوان کرد: باید از نقش آفرینی جدی مردم به خصوص نسل جوان و از کارشناسی فرهیختگان منطقه سیستان، دانشگاهیان و ظرفیت حوزه‌های علمیه برای حل مشکلات منطقه استفاده کنیم.