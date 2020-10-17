«مسافر ویژه» به رادیو نمایش می آید

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، از روز یک شنبه، بیست و هفتم مهرماه، پخش سریال ۶ قسمتی «مسافر ویژه» از رادیو نمایش و رادیو تهران آغاز می‌شود. «مسافر ویژه» به سفارش رادیو تهران در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

فرشاد آذرنیا تهیه کننده این سریال رادیویی گفت: «مسافرویژه» نوشته بهرام صادقی مزیدی، قصه‌ای آشنا با پرداختی زیبا دارد، درباره پدری که می‌خواهد جهیزیه کاملی برای دخترش تهیه کند اما دستش تنگ است و خیلی اتفاقی به پول می‌رسد که این باعث شک از طرف همسرش می‌شود.

وی ادامه داد: شخصیت اصلی این نمایش یک راننده تاکسی است، پس چالش من بابت افکتها معلوم است، تمام حالات ممکن که در یک اتومبیل اتفاق می‌افتد از طرفی چون با یک خانواده سنتی ایرانی مواجهیم و پسر و دختر این خانواده امروزی هستند انتخاب موسیقی کار هم کمی مشکل بود. البته نکته مثبت کار روان بودن متن و انتخاب خوب بازیگران توسط کارگردان آقای حمید منوچهری بود.

در «مسافر ویژه» احمد گنجی در نقش پدر و راننده تاکسی، صفا آقاجانی در نقش همسر او و سیما خوش چشم و محمدرضا قلم بر در نقش فرزندانشان به ایفای نقش می‌پردازند و ایوب آقاخانی، مهرخ افضلی، مونا صفی، حمید یزدانی ابیانه، عبدالعلی کمالی از دیگر بازیگران این نمایش رادیویی هستند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری مجید آیینه و افکتوری محمدرضا قبادی فر از روز یک شنبه، بیست و هفتم مهر، ساعت ۱ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روی آنتن رادیو تهران می‌رود.