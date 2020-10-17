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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۹

فرمانده انتظامی تفت خبر داد:

کشف لودر سرقتی از دهشیر

کشف لودر سرقتی از دهشیر

یزد ـ فرمانده انتظامی تفت از کشف یک دستگاه لودر سرقتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در دهستان دهشیر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ وحید احمدی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان تفت با همکاری عوامل تجسس و اطلاعات پاسگاه انتظامی دهشیر هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه لودر که در یکی از محورهای فرعی روستای دهشیر پارک شده بود، مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از بررسی‌های به عمل آمده دریافتند که این لودر دارای سابقه سرقت از روستای خضرآباد یزد بوده، ادامه داد: در بررسی‌های دقیق مشخص شد لودر مربوطه از این روستا سرقت و به دهستان دهشیر منتقل شده که با هوشیاری مأموران انتظامی شهرستان کشف و بلافاصله لودر سرقتی توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت، ارزش لودر قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: اقدامات لازم و تحقیقات در زمینه شناسایی و دستگیری سارق همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5049964

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