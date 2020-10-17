کشف لودر سرقتی از دهشیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ وحید احمدی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان تفت با همکاری عوامل تجسس و اطلاعات پاسگاه انتظامی دهشیر هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه لودر که در یکی از محورهای فرعی روستای دهشیر پارک شده بود، مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از بررسی‌های به عمل آمده دریافتند که این لودر دارای سابقه سرقت از روستای خضرآباد یزد بوده، ادامه داد: در بررسی‌های دقیق مشخص شد لودر مربوطه از این روستا سرقت و به دهستان دهشیر منتقل شده که با هوشیاری مأموران انتظامی شهرستان کشف و بلافاصله لودر سرقتی توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت، ارزش لودر قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: اقدامات لازم و تحقیقات در زمینه شناسایی و دستگیری سارق همچنان ادامه دارد.