تدوین شاخص های فرهنگی برای ارزیابی واحدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، فرزاد جهان‌بین در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: شورای فرهنگی دانشگاه، کانونی برای کیفی سازی و رصد برنامه ها، عدم موازی کاری، تخصیص صحیح اعتبارات و... است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری واحدها تدوین می شود، اظهار داشت: آمارهای توصیفی، ترکیب‌بندی فعالیت ها، درصد جذب اعتبارات، نظام برنامه ریزی، فضای فرهنگی، ساختار، میزان جذب مخاطب، اجرای برنامه های فرهنگی ماندگار، فعالیت های ابتکاری، فضای مجازی و... از جمله شاخص های ارزیابی است.

راه اندازی طرح مشاور فرهنگی تربیتی اساتید دانشگاهی

جهان بین همچنین در جمع اساتید گروه های معارف، وصایا و اندیشه امام خمینی(ره) و دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، گفت: استاد دانشگاه، نقشی کلیدی در فرهنگ سازی و ارائه الگوهای تربیتی به دانشجویان دارد، بنابراین سرمایه گذاری و توجه خاص به استاد در زمینه های فرهنگی می تواند موجب ایجاد تحولات فرهنگی شود.

وی با اشاره به تدریس درس وصایا و اندیشه حضرت امام خمینی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی، از ایجاد تغییراتی در نحوه دریافت و تمدید مجوز تدریس این درس خبر داد و به برگزاری دوره های آموزشی مستمر اشاره کرد.

کانون‌های فرهنگی دانشجویی در زمینه های مختلف افزایش می‌یابند

جهان بین در جمع اعضای کانون های فرهنگی دانشجویی و هیئت های فرهنگی و مذهبی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان گفت: تمهیدات لازم برای افزایش فعالیت کانون‌های دانشجویی در زمینه های مختلف و به روز را در دانشگاه ایجاد کرده ایم.

وی با اشاره به وجود اتحادیه تشکل‌های اسلامی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: کانون های دانشجویی به منظور انسجام بخشی، ارتقای فعالیت‌های خود، استفاده از تجربیات و برنامه ریزی کلان می توانند یک شبکه ملی را راه اندازی کنند و دانشگاه نیز آمادگی حمایت از این شبکه ها را دارد.

فعالیت‌های دانشجویی سرمایه گذاری برای آینده است

جهان بین در دیدار با فعالان تشکل‌های دانشجویی و همچنین مسئولان نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، گفت: تشکل‌ها و نشریات میتوانند در بسترسازی فرهنگی و ایجاد شور و نشاط فرهنگی و تربیتی در دانشگاه نقش کلیدی داشته باشند. تشکل ها بستری برای فعالیت و رشد دانشجویان و نبض حیات دانشگاه هستند.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با بیان اینکه آیین‌نامه جدید برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ابلاغ شده است، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا، این نشست ها می توانند به صورت مجازی برگزار شوند.