«مسلوب» به شبکه سه رسید/ درگیری یگان ویژه با ۲ گروگانگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناجی هنر، فیلم «مسلوب» به تهیه‌کنندگی داود بی دل و کارگردانی عادل تبریزی و نویسندگی محمدرضا ریاحی از جمله تولیدات مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر است که با آغاز هفته بزرگداشت نیروی انتظامی، ساعت ۱۹:۱۵ روز یکشنبه ۲۷ مهر از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم «مسلوب» چنین آمده است: «با اطلاع از یک گروگانگیری، نوپو وارد عمل شده و کشف می‌کند که ۲ گروگانگیری مرتبط با هم در حال انجام است. عملیات نوپو در سه نقطه مختلف باید همزمان انجام شود تا جان گروگان‌ها به خطر نیفتد و…»

کورش سلیمانی، محمدرضا رهبری، محمود مقامی، رضا شریف نژاد، امیر روشن پور، ایمان اسماعیل پور، حامد شیخی، مهدی ربیعی، کاملیا ابراهیمی، زمان شمس، میلاد طاری، علی زینی، امین نبهان آبادی، محمدرضا تفرشی، آرمین همتی، بازیگران خردسال ترنم آهنگر و حنانه جمشیدی در فیلم «مسلوب» به ایفای نقش می‌پردازند.

کارشناسان انتظامی: محسن عمادی، سرگرد رضا غلامی، ناظر انتظامی: سرهنگ احمد شیخ زاده، مجری طرح: وحید مرادی، تدوین: داود بی دل و جلوه‌های کامپیوتری vfx، آهنگساز: پیام آزادی، برنامه ریز و سرپرست گروه کارگردانی: نرجس ابراهیمی، دستیار اول کارگردان: رضا نجاتی، دستیار کارگردان: حسان پرنده، دستیار برنامه ریز: زمان شمس، منشی صحنه: عاطفه هادی، با تشکر از: سماء سلیمی، عکاس: سمیرا بختیاری، مدیر فیلمبرداری: فریبرز سیگارودی، فیلمبردار: شایان سیگارودی، دستیار فیلمبردار: آرش خرمی پور، دستیار فیلمبردار: سعید احدی، دستیار فیلمبردار: حمیدرضا عباس نژاد، دستیار یک فیلمبردار: محمدرضا امینی، مدیر صدابرداری: امید قربانی، دستیار صدابردار: محسن مصلح، طراح گریم: امید گلزاده، مجری گریم: بهرام مولایی، مجری گریم خانم: راحله صرافت، دستیار گریم: امید وزیریان، طراح صحنه و لباس: علی وطن دوست، دستیار صحنه: سعید توکلی نژاد، میلاد نوید ایمیر، امیرمهدی کلاهداری، دستیار لباس: بهار چرمیان، مدیر تولید: یوسف آقایی، مدیر تدارکات: علیرضا ورزیده، دستیاران: بابک الفت، همیار تدارکات: امیر نیکومنظر، همیار تدارکات: احسان جهاندیده، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، مشاور نظامی: رضا غلامی، تامین خودرو: نیما خداپرست و جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان دیگر عوامل فیلم «مسلوب» هستند.