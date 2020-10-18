محمدرضا شهبازی تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه مستند «سرزمین مهربان» که از امشب در جدول پخش شبکه مستند قرار گرفته است به خبرنگار مهر بیان کرد: این مجموعه تولید جدید شبکه مستند است که به موضوعات فرهنگی و آیین‌ها و مراسم چند منطقه از کشور می‌پردازد.

وی ادامه داد: در فصل اول این مجموعه به شرق استان خوزستان و غرب استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده‌ایم. در این مجموعه سعی شده است که داشته‌های فرهنگی فرهنگ عامه و آیین و مراسم و هر آنچه که در طبیعت با انسان در ارتباط است و انسان با آن در ارتباط است به عنوان بخشی از زندگی پرداخت شود.

شهبازی یادآور شد: همچنین تلاش کردیم به مردمان و طبیعت بکر و کمتر دیده شده یا اصلاً دیده نشده پرداخت شود.

وی درباره دلیل پرداختن به این فرهنگ عامه تصریح کرد: فرهنگ عامه و داشته‌های فرهنگی سرمایه‌های اصلی یک جامعه بوده و در حال و آینده زندگی انسان‌ها تاثیرگذار است. از سویی دیگر ضبط و نگهداری این گونه سوژه‌ها کمک بسیاری به ثبت فرهنگ و داشته‌ها می‌کند و اینها ما را بر آن داشت تا به سراغ چنین سوژه‌هایی برویم.

شهبازی درباره پروسه تولید مستند نیز توضیح داد: پیش تولید این مستند حدود چهار ماه به طول انجامید و در ۳۰ روز تصویربرداری آن انجام شد. در ساختار این مستند، گونه مستند محض و گزارشی استفاده شده است تا بتوان ماهیت و ساختار اصلی آن فرهنگ و داشته‌های فرهنگی و با کمتر دخل و تصرفی به مخاطب ارائه شود.

شهبازی عنوان کرد: مجموعه «سرزمین مهربان» در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تهیه و یکشنبه‌ها ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مجموعه از امشب در جدول پخش شبکه مستند قرار گرفته است و یکشنبه‌ها ساعت ۲۰ پخش می‌شود. بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵ خواهد بود.