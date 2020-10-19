آمریکا بیشترین بهره را از بحرانهای اقتصادی و امنیتی عراق می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مهدی تقی المولی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق امروز دوشنبه از گروههای سیاسی خواست که با وحدت کلمه به مقابله با گروههای تروریستی و کسانی که به دنبال شعله ور کردن فتنه میان عراقی ها هستند، برخیزند.

وی تاکید کرد: چالش بزرگ، رویارویی با دخالت آمریکا در امور داخلی عراق است. واشنگتن بیشترین استفاده را از بحرانهای اقتصادی و امنیتی در عراق می برد.

المولی خواستار افزایش تلاشها برای درهم شکستن توطئه های خارجی که به دنبال ضربه زدن به عراق است، شد و گفت: برخی در راستای دامن زدن به مشکلات طایفه ای در عراق حرکت می کنند.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از گروههای سیاسی خواست که در مقابل کسانی که حامی حضور اشغالگران آمریکایی هستند، بایستند.