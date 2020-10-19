  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۲

نماینده پارلمان عراق:

آمریکا بیشترین بهره را از بحرانهای اقتصادی و امنیتی عراق می برد

آمریکا بیشترین بهره را از بحرانهای اقتصادی و امنیتی عراق می برد

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که آمریکا بیشترین بهره را از بحرانهای اقتصادی و امنیتی عراق می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مهدی تقی المولی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق امروز دوشنبه از گروههای سیاسی خواست که با وحدت کلمه به مقابله با گروههای تروریستی و کسانی که به دنبال شعله ور کردن فتنه میان عراقی ها هستند، برخیزند.

وی تاکید کرد: چالش بزرگ، رویارویی با دخالت آمریکا در امور داخلی عراق است. واشنگتن بیشترین استفاده را از بحرانهای اقتصادی و امنیتی در عراق می برد.

المولی خواستار افزایش تلاشها برای درهم شکستن توطئه های خارجی که به دنبال ضربه زدن به عراق است، شد و گفت: برخی در راستای دامن زدن به مشکلات طایفه ای در عراق حرکت می کنند.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از گروههای سیاسی خواست که در مقابل کسانی که حامی حضور اشغالگران آمریکایی هستند، بایستند.

کد مطلب 5051543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها