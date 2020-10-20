بیش از ۲۰۰ معتاد متجاهر به کرونا مبتلا شدند/افزایش قیمت مواد مخدر

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در بازدیدی که در هفته ناجا از خبرگزاری مهر داشت در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه با اشاره به نقش خانواده‌ها در پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر، یک مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند به طوری که در اکثر اوقات بیشتر جوانان از روی ناآگاهی و غفلت در دام اعتیاد و مواد مخدر گرفتار می‌شوند که این اهمیت اطلاع رسانی و آگاه سازی جوانان و ارائه آموزش‌های لازم به آنان را دوچندان می‌کند.

وی افزود: از این رو اجرای برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر برای مصون سازی خانواده‌ها، محیط‌های آموزشی و محلات به منزله راهبردی ویژه در کاهش نرخ اعتیاد است لذا خانواده اساسی‌ترین نقش را در تربیت کودک بر عهده دارد، پس باید آموزش و تربیت را از خانواده و از خودمان به عنوان پدر و مادر شروع کنیم، ارتباط صحیح بین والدین و فرزندان در فضای خانواده نقش به سزایی در پیشگیری از ابتلاء به آسیب‌های اجتماعی فرزندان دارد چرا که کودکان آن طوری رفتار می‌کنند که می‌آموزند و با آنها رفتار می‌شود.

هیچ نهادی مثل خانواده نمی‌تواند در پیشگیری از اعتیاد مؤثر باشد

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب واضح است که برای دور نگهداشتن جوانان از این بلای خانمان سوز، نهادهایی چون مدرسه، مؤسسه‌های فرهنگی و ورزشی، نیروهای انتظامی، مؤسسه‌های مذهبی و … می‌توانند بسیار مفید و ثمربخش باشند، اما اهمیت هیچکدام از آنها به پای خانواده نخواهد رسید. خانواده به عنوان اساسی‌ترین واحد جامعه نقش به سزایی در دور نگهداشتن فرزندان از مواد مخدر دارد.

سرهنگ حسنوند بیان کرد: همانطور که مستحضر هستید اولین قدم در مبارزه با مواد مخدر انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلاء افراد جامعه به مصرف مواد مخدر و روانگردان است. در این راستا خانواده‌ها نقش بسیار مؤثری دارند و اگر این اقدامات در بطن خانواده آغاز گردد بسیار مفید و به نوعی آینده نگری و مصون سازی جامعه است. پس اولین گام در آموزش برای خانواده‌ها ارتباط صحیح آنها با جوان و نوجوان در خانواده است و انتقال مهارت‌های زندگی و مهارت‌های فرزند پروری و همچنین تقویت مهارت نه گفتن بسیار حائز اهمیت است و ناگفته نماند که بسیاری از این مهارت‌ها ریشه در دین مبین اسلام و آموزه‌های قرآنی و ائمه اطهار دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین دغدغه شما در امر مبارزه با اعتیاد چیست، گفت: مهمترین دغدغه حال حاضر مبارزه با اعتیاد کم توجهی و کاهش نقش پیشگیری از بروز اعتیاد در جامعه به دلیل زمان بر بودن و هزینه‌های ناشی از اجرای برنامه‌های پیشگیری در اقشار مختلف جامعه هدف است که کم رنگ دیدن برنامه‌های پیشگیری موجب افزایش هزینه‌ها در امر مقابله و درمان است.

سرهنگ حسنوند به برخورد پلیس با مجرمان این حوزه اشاره کرد و گفت: پلیس در راستای وظایف قانونی و شرعی خود در امر سالم سازی و برخورد با عوامل توزیع و شیوع مواد مخدر در سطح جامعه تلاش می‌کند با هماهنگی و تعالی خوبی که با دستگاه قضائی دارد به دنبال آن باشیم تا با برخورد قاطع با این عناصر، محیطی امن برای خانواده‌ها فراهم کنیم و مردم و شهروندان تهرانی مطمئن باشند خدمتگزاران آنها در پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به برنامه و اولویت‌های اصلی این پلیس اشاره کرد و گفت: برنامه ما به ترتیب پاکسازی نقاط آلوده، شناسایی و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، جمع آوری معتادین متجاهر نقاط آلوده، آگاه سازی شهروندان در خصوص خطرات مرتبط با مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی در راستای آینده پژوهی مبارزه با مواد مخدر و در نهایت تعامل و همکاری مؤثر با سازمان‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در راستای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب جمع آوری و پاکسازی نقاط آلوده از لوث معتادان متجاهر که آسایش مردم را به خطر انداخته، یکی از اولویت‌های اصلی پلیس است، چراکه معتقدیم جمع آوری معتادان متجاهر علاوه بر کاهش جرایم خرد و سرقت در جامعه بر آسایش ذهنی و نابسامانی بصری تأثیرگذار است.

سرهنگ حسنوند خاطرنشان کرد: محور اصلی اقدامات پلیس نقاط آلوده و جلوگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر در محلات و معابر سطح شهر است به طوری که در سال گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی همکاران من در مجموع تعداد سه باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شد.

سرهنگ حسنوند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پلیس مبارزه با مواد مخدر در تهران در فضای مجازی هم فعال است یا خیر گفت: مدتی است ما حوزه فضای مجازی این پلیس را فعال کرده‌ایم، اقدامات مربوط به توزیع و پخش مواد مخدر در فضای مجازی را رصد می‌کنیم و در این زمینه دستاوردهایی هم داشته‌ایم. ۴۶ درصد کشف مواد مخدر و دستگیری مجرمان در حوزه فضای مجازی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

در پایتخت کمتر از یک ساعت نمی‌توانید به مواد مخدر دسترسی داشته باشید

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه زمان دسترسی به مواد مخدر در تهران بزرگ چند دقیقه یا ساعت است، گفت: نکته‌ای که در پاسخ به این سوال باید دقت کنیم این است که زمان دسترسی به مواد در کدام نقطه از پایتخت را مدنظر دارید. ممکن است شما در محله پرخطری که از قبل شناسایی کرده‌ایم و فروش مواد مخدر را می‌شناسیم در چند دقیقه بتوانید به مواد دسترسی پیدا کنید اما اگر به عنوان یک مشتری بخواهید در محله‌های عادی و بدون هماهنگی قبلی با فروشنده مواد مخدر دنبال مواد باشید ساعت‌ها بخواهید معطل شوید. پس در نتیجه نمی‌توان گفت دسترسی به مواد مخدر در تمامی تهران یکسان است اما با قاطعیت می گویم با بررسی که ما در بیش از صد نقطه در تهران داشته‌ایم محال است شما بتوانید زیر یک ساعت به راحتی به مواد مخدر دسترسی داشته باشید.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس در دوران کرونا گفت: همانطور که در مصاحبه‌های قبلی اعلام کرده بودم ما در زمان کرونا کارمان سخت‌تر است چرا که باید بعد از اینکه معتادان متجاهر را جمع آوری می‌کنیم در ابتدا آنها را به قرنطینه ببریم و از آنها تست کرونا گرفته شود و اگر این افراد به بیماری کرونا مبتلا نبودند بعد به مراکز درمانی آنها را انتقال دهیم و به نحوی روند جمع آوری و تحویل به مرکز ترک اعتیاد در دوران کرونا بازه زمانی طولانی‌تری به خود گرفته است.

بیش از ۲۰۰ نفر از معتادان متجاهر به کرونا مبتلا شدند

سرهنگ حسنوند با اشاره به شایعه‌ای که از ابتدای ورود کرونا به کشور مبنی بر اینکه معتادان کرونا نمی‌گیرند منتشر شد، گفت: جالب است بدانید بیش از ۲۰۰ نفر از معتادان متجاهری که توسط پلیس دستگیر شدند مبتلا به کرونا بودند که در این بین دو نفر از آنها طی دوران درمان بیماری کرونا جان خود را از دست دادند و حال باقی افراد نیز بسیار وخیم بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: با توجه به اقدامات خوب مرزبانان و همچنین کاهش رفت و آمدها در شهرها در ماه‌های ابتدایی کرونا در کشور قیمت مواد مخدر به شدت افزایش داشته است و حتی در برخی اقلام افزایش قیمت صد درصدی را داشته‌ایم.

وی به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و گفت: در حوزه کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد و در حوزه جمع آوری و برخورد با معتادان متجاهر ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ایم.