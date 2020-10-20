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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۲۶

رئیس شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری:

توزیع مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

توزیع مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- رئیس شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز توزیع مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری برای تنظیم قیمت گوشت مرغ گرم خبر داد.

بهروز آل مؤمن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توزیع مرغ منجمد در این استان آغاز شده است، اظهار داشت: هم اکنون گوشت مرغ منجمد با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود.

وی گفت: روزانه ۲۵ تن مرغ منجمد در بازار چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود.

رئیس شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از ۲۰۰ تن گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

وی گفت: مرغ‌های منجمد برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت مرغ گرم در سطح استان توزیع می‌شود.

رئیس شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمهیدات لازم برای تأمین مرغ گرم در نیمه دوم سال در این استان اندیشیده شده است.

کد مطلب 5052127

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