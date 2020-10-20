به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب شرافتی جانشین پلیس راه راهور ناجا صبح سه شنبه در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی ضمن تبریک هفته ناجا اظهار کرد: باید از چنین رانندگانی که علیرغم موضوعات و مشکلات حوزه ترافیک به درستی رانندگی می‌کنند تقدیر شود چرا که بستر امنی را در حوزه ترافیک اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: وضعیت ترافیک ما از پیش پیشرفت داشته و باید این را بپذیریم که روز به روز بهتر شده است. در سال ٨۵ به از میان هر ١٠٠ هزار نفر ۴٠ کشته و در سال ٩٨ از هر ١٠٠ هزار نفر ١٩ کشته ترافیکی داشتیم.

سرهنگ شرافتی اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد که وضعیت ترافیک ما بهتر شده، شاید با شرایط مطلوب فاصله داشته باشیم اما با سال ٧۴ که مقایسه می‌کنیم به یاد می آورم که مشکلات بسیاری داشتیم. در آن زمان اورژانس دیر به محل رسید اما در حال حاضر اورژانس به موقع و حتی گاهی زودتر از پلیس در محل حاضر می‌شود.

وی گفت: اگر خودرو و راه‌ها هم مشکل داشته باشند بسیار مهم است که نیروی انسانی این را کنترل کند. نقش انسان در این مورد پررنگ است.