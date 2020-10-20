به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۱۰ تهران از جمله اقدامات منحصر به فرد این منطقه به رفع منطقه ۲۰۰ نقطه فضای بی دفاع شهری اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این اقدامات در گذر پشت نواب بوده است که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه منطقه ۱۰ در حدود یکسال با کمک شهرداران مختلف به این مهم دست یافته است. افزود: این منطقه را می‌توان به عنوان منطقه از پایلوت‌های رفع نقاط بی دفاع شهرداری به دیگر مناطق معرفی کرد.

نژادبهرام، نقطه ضعف این منطقه را دریافت ۶۰۰ میلیارد تومان کسری پارکینگ عنوان کرد و گفت: با وجود اخذ این مبلغ اقدامی در جهت ایجاد پارکینگ صورت نگرفته و با کمبود جدی پارکینگ در این منطقه روبروییم.

وی اظهار داشت: این منطقه از جمله مناطق پررونق و پرانرژی تهران است که می‌تواند با وجود بافت فرسوده و تراکم جدی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای فعالیت‌های اجتماعی داشته باشد چراکه یک ویژگی خاص و منحصر به فردی آن وجود حیات به شکل جدی در آن است.