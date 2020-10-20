وجود ۱۶ میلیون اراضی کشاورزی در کشور/حدود دقیق زمینها مشخص‌ نیست

بهگزارش خبرگزاری مهر، همایش مشترک سراسری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی به صورت ویدئو کنفرانس امروز صبح در سازمان ثبت اسناد برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بارها بر اجرای طرح کاداستر در کشور و بخصوص کاداستر اراضی تاکید کردهایم گفت: مدیریت زمین در بخشهای مختلف کشور با اجرای طرح کاداستری محقق میشود.
ذبیح الله خدائیان ادامه داد: با اجرای طرح کاداستر امور شفاف خواهد شد و دولت نیز بر اساس اطلاعات به راحتی میتواند تصمیمات را اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه بخش مهم کاداستر کشور امور اراضی زراعی است، افزود: ١۶ میلیون و ۵٠٠ هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم و متأسفانه اسنادی که در اختیار کشاورزان است به صورت دفترچهای یا نسخهای زراعی است که در این اسناد حدود اراضی مردم و مساحت آن مشخص نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این مشخص نبودن حدود اراضی کشاورزی و باغی باعث اختلاف میان کشاورزان میشود.
خدائیان با بیان اینکه با سازماندهی زمین و مسکن در بخش کشاورزی و اسناد قطعی مالکیت شاهد افزایش ارزش زمین آنها خواهیم بود، افزود: اقدامات خوبی در سازمان امور اراضی کشاورزی انجام شده است، اما هر دو سازمان باید به کارها و اقدامات خود سرعت بیشتری ببخشند.
خدائیان تاکید کرد: زمانی که اعتباراتی به سازمانی در شهرستانها اختصاص پیدا کرده است، اما مدیران آن دستگاه عملکرد بهینه و درستی نداشتند، باید پرونده تشکیل شود.
وی افزود: بازرسی سازمانهای ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی همچنین سازمان بازرسی کشور و دادستانهای شهرستانها باید با مدیرانی که با کوتاهی چه به صورت عمد و چه غیرعمد باعث تضییع حقوق بیت المال شدهاند برخورد کنند و پروندههایی در این باره تشکیل شود.
وی در ادامه با تشکر از وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی و همچنین سازمان جنگلها که اقدامات خوبی در این زمینه داشتهاند، گفت: متأسفانه برخی از مدیران عزم جدی برای اجرای قوانین ندارند در حالی که قانون بسیار شفاف است.
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