تبیین برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی در نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی مراکز استان های این دانشگاه که سازمان مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه رویکرد معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه محور و توجه به قشر عمومی جوانان است، گفت: لازم است در مقطع حساس کنونی توجه بیشتری به قشر جوان داشت. از این‌رو دانشگاه آزاد اسلامی وارد یک مقطع جدی شده و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تحت عنوان برنامه راهبردی عملیاتی که برگرفته از دو سند بالادستی شامل نقشه جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی و سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۳ است، تدوین کرده است.

وی ادامه داد: سند دانشگاه اسلامی، سند بسیار مهمی در حوزه آموزش عالی است که مهجور مانده است. این سند به موازات وزارتین به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده و حقیقت این است که اسناد خوبی در کشور ما نوشته می‌شود، اما متأسفانه این سندها به صورت کامل اجرایی نمی‌شوند، بنابراین دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال اجرای مدلی است که مبتنی بر نگاه بالادستی و صف باشد که این برنامه با عنوان برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: رویکرد حاکم بر تهیه این برنامه «پایبندی و تأکید بر عملیاتی کردن اسناد بالادستی»، «انسجام، انعطاف پذیری، چابکی و پویایی در هماهنگی و تناسب با بافت کنونی دانشگاه و حاکمیت نگاه فرهنگی»، «بسترسازی برای هماهنگی‌های درون سازمانی، ظهور نوآوری و زنجیره سازی فعالیت‌های دانشگاه»، «توجه به حضور شبکه واحدهای دانشگاهی در گستره کشور» است و براساس این رویکردها مأموریت «تربیت متخصصین متعهد، ماهر، خلاق، متخلق و کارآفرین»، «تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه اسلامی» و «مدیریت کارآمد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطح ملی، منطقه‌ای و فراملی» در نظر گرفته شده است.

طهرانچی اظهار داشت: چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن الزامات راهبردی آن که شامل ارتقاء علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان آن می‌شود، محورهای راهبردی تبدیل شدن به «دانشگاه کارآمد و پایدار»، «دانشگاه سرآمد و پاسخگو» و «دانشگاه پرورش‌گر قوه عاقله و توسعه دهنده فضای انقلابی» ترسیم شده که برای هر یک از این محورهای راهبردی مقصودهایی در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مشارکت مؤثر در تمدن سازی اسلامی، تحقق آرمان های انقلاب و پاسخگویی به مسائل و چالش های جامعه، تولید و انتشار دانش مرجع، مرزشکن و کاربردپذیر از جمله محورهای دانشگاه سرآمد و پاسخگوست که به این منظور مقصودهایی از جمله «ارتقاء پاسخگویی و قابلیت حل مسأله»، «توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی»، «ارتقاء جایگاه بین المللی و الهام بخشی»، «پیشرفت علمی مرجعیت ساز و تمدن ساز» برای این راهبرد پیش بینی شده است.

طهرانچی افزایش کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی و ارتقاء تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی را از اهداف دانشگاه پرورش‌گر و توسعه دهنده فضای انقلابی عنوان کرد و افزود: تعلیم، تربیت و مهارت‌افزایی متخصصین متعهد، روزآمد و خلاق در کنار توسعه سبک زندگی اسلامی و توجه به فرهنگ عفاف و خانواده به همراه پرورش اخلاقی منابع انسانی دانشگاه به طور جد در این راهبرد مورد توجه دانشگاه قرار دارد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی توسعه بلوغ سازمانی، مولدسازی دارایی‌ها و بهبود بهره‌وری و پایداری اقتصادی را از محورهای تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه کارآمد و پایدار دانست و گفت: در این راهبرد به دنبال دست‌یابی به سازمان یادگیرنده، افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی، فعالیت منسجم و هم‌افزای شبکه‌ای و تحول در فرهنگ سازمانی هستیم. این راهبردها در حوزه‌های مدیریت، آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و تربیت و توسعه فرهنگی با توجه به منابع و زیرساخت‌ها، فرآیندهای اصلی و توسعه متوازن دانشگاه و تأثیر آن بر جامعه پیگیری می‌شود.

طهرانچی با بیان اینکه نگاه ما در تدوین برنامه‌های دانشگاه، نگاه کل به جزء (ستاد به صف) و جزء به کل، (صف به ستاد) است، اظهار داشت: برنامه‌های دانشگاه شامل برنامه راهبردی و نظام ارزشی حاکم مبتنی بر سند دانشگاه اسلامی و نیازسنجی مسائل و امکان سنجی راهکارها طراحی می‌شود، از اینرو در سطح کلان برنامه «انتظارات فرادستی و مأموریت‌ها»، «تعریف چشم‌انداز»، «محورهای راهبردی»، «مقصودها و بسته ها» و «اهداف و برنامه‌ها» تعریف می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: برنامه ها در سطح واحدها شامل «تجزیه و تحلیل وضع موجود»، «احصاء مسائل و فرصت‌ها»، «تبیین مسائل»، «تبیین راهکارها و تعریف پروژه‌ها»، «تعریف خروجی پروژه»، «تعریف اهداف پروژه»، با هدف انطباق و یکسازی اهداف دسته‌بندی می‌شود. از این‌رو عوامل قابل تغییر، قیود، نیاز یا محرک و کنش‌گران به عنوان اجزای فرایند تبیین مسأله باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار است که اینگونه برنامه رشد یابنده در دانشگاه طراحی می شود، گفت: واحدهای دانشگاهی در برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی باید متناسب با مزیت ها و وضعیت استان خود راهکار داشته باشند و این راهکارها را به پروژه تبدیل کنند. به عنوان نمونه مسائل استان کرمانشاه در حوزه ناهنجاری ها با استان خراسان رضوی بسیار متفاوت است و این وظیفه واحدهای دانشگاهی در استانهاست تا مسأله یابی کرده و اساتید آنها راهکارهای لازم را تدوین کنند.

طهرانچی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر حاکمیت نگاه فرهنگی در تدوین برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: آسیب شناسی وضعیت فرهنگ و اخلاق در دانشگاه شامل «اثرات فرهنگ سازمانی»، « کژکارکردهای دانشگاه ها در پاسخگویی به نیازهای جامعه»،«اقتضائات محیطی و تغییرات فرهنگی جامعه»،«ضعف در کنشگران و محتواها»،«آسیب های نظام ها و نهادهای حاکم» و «وضعیت نامطلوب فرهنگ دانشگاهی، اخلاق و معنویت» است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: توجه به برنامه پنج ساله دانشگاه به موضوع فرهنگ به بخش‌های محتوایی و شکلی و فرآیندی تقسیم می‌شود که در حوزه محتوایی اثرگذاری مستقیم شامل «تربیت اخلاقی، معنوی و هویتی» و «تحول در فرهنگ سازمانی» و اثرگذاری غیرمستقیم «کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی»، «توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی»، «جایگاه بین‌المللی و الهام بخشی»، «فعالیت منسجم و هم افزای شبکه‌ای»، « پاسخگویی و قابلیت حل مسأله»، «پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن آفرین»، «تبدیل به سازمان یادگیرنده» و «بهره‌وری و پایداری اقتصادی» را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به اهداف بسته کاری ارتقاء تربیت اخلاقی، معنوی و هویتی، گفت: «تقویت فضائل اخلاقی و باورهای دینی و التزام به مسئولیت های اجتماعی»، «ارتقاء روحیه انقلابی، تعلق به آرمان های انقلاب و هویت ایرانی اسلامی»،«نهادینه سازی فرهنگ عفاف و خانواده محوری» و «رواج سبک زندگی ایرانی اسلامی» از اهداف این بسته کاری است که شامل راه‌کنش‌هایی از جمله توسعه کمی و کیفی فعالیت های ترویجی و الگوسازی در محیط دانشگاه، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی، بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اثرگذاری فرهنگی و توجه به نمادها و فضای کالبدی در کارکردهای تربیتی و هویتی می‌شود.

طهرانچی در ادامه به اهداف بسته کاری تحول در فرهنگ سازمانی اشاره کرد و گفت: «تعمیق روحیه انقلابی و فعالیت جهادی در فرهنگ سازمانی»، «افزایش خودباوری و تعلق به سازمان دانشگاه» و «ارتقاء فرهنگ مشارکت پذیری و کارگروهی» از جمله اهداف این بسته است که از طریق تلاش برای محوریت و تبلور علم و نوآوری، ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان، فرهنگ سازی عمومی در سطح دانشگاه برای تقویت جنبش نرم افزاری و فرهنگ سازی، هویت بخشی به محیط های دانشگاهی و ... به عنوان راه‌کنش‌های این بسته کاری پیگیری می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: معلمی و فعالیت در محیط دانشگاه شغل بسیار سختی است، چرا که هر یک از دانشجویان مانند فرزندان ما و امانتی در اختیار دانشگاه هستند که مسئولیت ما را سنگین تر می‌کند و از خداوند می خواهیم تا فرصت خدمت هر چه بهتر به دانشجویان را به ما عطا کند.