به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر سه‌شنبه در نشست اهدا پروانه فعالیت انجمن مطالعه و اندیشه شهرستان گناوه اظهار داشت: جمع آوری مستندات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه از جمله کارهایی که به مطالعه و پژوهش در منطقه کمک می‌کند تا بر مبنای فعالیت‌های گذشته برای آینده برنامه ریزی کرد و بر اساس این مزیت‌ها نظام برنامه ریزی توسعه برای منطقه تبیین و تعریف شود.

فرماندار گناوه افزود: استان بوشهر و شهرستان گناوه علیرغم داشتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر به ویژه از لحاظ سرمایه انسانی قوی، در زمینه مستند سازی دارای ضعف‌هایی هستند.

وی گفت: در حال حاضر متأسفانه هیچ اطلس یا اطلاعات جامع و کاملی از شهرستان‌ها و تاریخ و فرهنگ آنها وجود ندارد و اگر در این موارد کتاب‌هایی نوشته شده بسیار مختصر بوده است.

مهرجو تاکید کرد: شهرستان گناوه دارای پیشینه تاریخی، فرهنگی، جغرافیای و اقتصادی بسیار قوی است و خلأ یک انجمن جامع برای شناساندن این ظرفیت‌ها به شدت احساس می‌شد که به همت تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران این انجمن تشکیل و این پیشینه مستندسازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت‌های زیادی که باید به خوبی معرفی شوند و نیاز به مطالعات منطقه‌ای با حضور نیروهای علمی و پژوهشی بشدت احساس می‌شود.

وی گفت: انجمن مطالعه و اندیشه شهرستان گناوه با حضور اندیشمندان و پژوهشگران گناوه شکل گرفته و امید است که به عنوان منشأ تحول عظیمی در شناساندن و معرفی شهرستان باشد.

فرماندار گناوه بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی با انجمن مطالعه و اندیشه شهرستان گناوه همکاری کنند تا کار پژوهشی و تحقیقی کامل و جامعی در این زمینه انجام شود.

غلامرضا کرمی در این نشست اظهار داشت: یکی از نکاتی که باعث شد تا این انجمن تشکیل شود مکتوب کردن تاریخ و فرهنگ گناوه است.

مسئول انجمن مطالعه و اندیشه شهرستان گناوه افزود: گناوه دارای ناگفته‌های فراوان در حوزه‌های مختلف و فعالیت‌های گذشته، شکل گیری محلات، نوع اقتصاد گذشته و حال و غیره است که همه اینها دست به دست هم داد تا به فکر تشکیل انجمنی باشیم تا تاریخ شفاهی گناوه را به صورت مکتوب درآورد.

وی با اشاره به اینکه کار تیمی و گروهی از نکات مهم مورد توجه در فعالیت‌های این انجمن است یادآور شد: کار تیمی و گروهی در زمینه تحقیق و پژوهش مغفول مانده است که امید است در این انجمن محققان، پژوهشگران و نویسندگان را دور هم جمع کنیم و یک کار تحقیق و پژوهش تیمی و گروهی انجام شود که اثرات مطلوب‌تر، جامع‌تر و کامل‌تر داشته باشد.