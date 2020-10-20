همکاری ایران و افغانستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید کریمی بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از یک مرکز تربیت سگ زنده یاب شهرستان ساوجبلاغ که با حضور معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان صورت گرفت، اظهار کرد: این مرکز از ۲۰ سال پیش آغاز به کار کرده و امروز به عنوان بزرگ‌ترین مرکز پرورش سگ‌های عملیاتی پلیس در خاورمیانه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دانش پرورش سگ‌های عملیاتی بومی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی سعی در پرورش سگ‌های عملیاتی از نژادهای بومی داریم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه با این ظرفیت علاوه بر کاهش ارزبری توانسته‌ایم اقدامات شگرفی در کشف مواد مخدر داشته باشیم، خاطرنشان کرد: سگ‌های تربیت‌شده در این مرکز توانایی شناسایی حتی یک گرم مواد مخدر را دارند و به عنوان ابزاری مفید به یاری پلیس مبارزه با مواد مخدر آمده‌اند و در راه‌آهن‌ها و فرودگاه‌ها به بهترین نحو از آنها بهره برده‌ایم.

تربیت سگ‌های زنده‌یاب توسط نیروی انتظامی

وی با بیان اینکه در این مرکز علاوه بر تربیت سگ‌های موادیاب به پرورش سگ‌های زنده‌یاب نیز می‌پردازیم، ادامه داد: این سگ‌ها در حوادث مختلفی مانند حادثه پلاسکو به‌کارگیری شده‌اند.

کریمی با بیان اینکه کشور افغانستان طی سال‌ها جنگ و درگیری دچار مشکلات متعددی مانند گسترش مواد مخدر شده است، اظهار کرد: این موضوع به یک چالش فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه هم مسئولان افغانستان و هم مسئولان ایرانی برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر تصمیم جدی دارند، گفت: برای این امر رایزنی‌های مختلفی صورت گرفته است و به نتایج مثبتی دست یافتیم و بر این اساس، تهیه سند جامع همکاری دو کشور ایران و افغانستان در سطح کلان در دستور کار قرار گرفته است.

کشف ۶۰۸ تن انواع مواد مخدر در ایران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سعی داریم دانش پرورش سگ‌های موادیاب را به افغانستان منتقل کنیم، اظهار کرد: هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با معضل مواد مخدر نیست و در این راه باید از تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی بهره برد.

وی پایان متذکر شد: از ابتدای سال جاری ۶۰۸ تن انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۰ درصدی روبه‌رو بوده است.