فعالین برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی فعال دبیر اجرایی اولین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت؛ جایزه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه این دوسالانه وارد فاز دوم خود شده است، گفت: برنامه «اولین دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت» با گرایش کتاب‌های منتشرشده و رساله‌های دکتری دفاع شده در سال‌های ۹۷ و ۹۸، از مرحله جمع‌آوری آثار گذشته و اکنون در فاز دوم یعنی ارزیابی آثار جمع‌آوری‌شده، قرار گرفته است.

تجلیل از فعالین برتر پژوهشی دفاع مقدس

وی با اعلام این خبر که در این رویداد فرهنگی در کنار ارزیابی و انتخاب کتاب‌های برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت و همچنین رساله‌های دکتری بنا داریم تا چند کار ویژه هم انجام دهیم، اظهار کرد: در این رویداد قرار است از چهره‌های برتر پژوهشی، مراکز و همچنین ناشرین برتر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس در چهل سال گذشته تجلیل به عمل آید.

دبیر اجرایی اولین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر تداوم این اقدام در دوسالانه‌های آتی، گفت: کسانی که موردتوجه هستند و تجلیل خواهند شد مطمئناً پژوهشگران پرکار و فعال هستند. همچنین کسانی که آثار متعدد پژوهشی داشتند و یا کسانی که پژوهش‌های منحصربه‌فرد و تأثیرگذار تولید کردند.

انتخاب و معرفی مجموعه‌های پژوهشی دفاع مقدس

وی انتخاب و معرفی مجموعه‌های پژوهشی دفاع مقدس را از دیگر کار ویژه‌های اولین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت مطرح و اظهار کرد: بعضی از مراکز پژوهشی و ناشرین به یک اثر پژوهشی اکتفا نکردند بلکه آمدند در یک موضوعی مجموعه‌ای از کتاب‌ها را به‌طور سلسله‌وار منتشر کردند که تحت عنوان «مجموعه» شناخته می‌شود. بعضی از مراکز پژوهشی و انتشاراتی در طول چهل سال گذشته با موضوع دفاع مقدس مجموعه‌های خوبی ارائه دادند که قرار است در این دوسالانه به آن بپردازیم.

انتشار نظام موضوعات پژوهشی در حوزه دفاع مقدس

علایی انتشار نظام موضوعات پژوهشی در حوزه دفاع مقدس را به‌عنوان کاری بزرگ در خلال برگزاری اولین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت مطرح کرد و گفت: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس فهرستی از موضوعاتی که قابلیت پژوهش دارند در این دوسالانه اعلام می‌کند تا مراکز پژوهشی، پژوهشگران، نویسندگان و ناشرین انگیزه پیدا کنند و به دنبال این موضوعات بروند و این موضوعات را دستمایه پژوهش قرار دهند.

وی افزود: نظام موضوعات نظامی و غیرنظامی توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس انجام و مشخص‌شده است.

فراهم‌سازی بانک اطلاعات جامع

دبیر اجرایی اولین دوره دوسالانه جایزه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اظهار به اینکه امیدواریم با انجام این سه کار عمده در کنار برگزاری انتخاب آثار پژوهشی به فراهم‌سازی بانک اطلاعات جامع پژوهش‌ها و پژوهشگران کمک کنیم، گفت: علی‌رغم تعدد مراکز پژوهشی و پژوهشگرانی که در حوزه دفاع مقدس و مقاومت کار می‌کنند اما هنوز ما نتوانسته‌ایم بانک جامعی را داشته باشیم. بارها مواجه شدیم یک موضوع پژوهشی توسط چند مرکز پژوهشی یا چند پژوهشگر مورد بررسی و پژوهش قرار می‌گیرد درصورتی‌که اگر یک بانک جامع اطلاعاتی باشد از دوباره‌کاری و اتلاف وقت جلوگیری می‌شود. یکی از حلقه‌های مفقوده پژوهش در حوزه دفاع مقدس و مقاومت عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی است و ما می‌خواهیم به این مهم موضوعیت بدهیم و این کار بسیار بزرگی است.