نامزدهای جشنواره فیلم کودک معرفی شدند/ ۶ نامزدی برای «خورشید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اسامی نامزدهای مسابقه سینمای ایران جشنواره سی و سوم طی یک نشست زنده توسط علیرضا تابش دبیر جشنواره اعلام شد.

دبیر جشنواره در ابتدای این نشست با اشاره به اولین تجربه برپایی جشنواره برخط در کشور، از شهرداری اصفهان برای ۲ اقدام حمایتی از منطقه بنت سیستان و بلوچستان و حمایت ۵۰۰ میلیون تومانی از مناطق کم برخوردار اصفهان تشکر و نامزدهای این جشنواره را در بخش‌های کروناروایت، وب سری و مسابقه سینمای ایران اعلام کرد و متذکر شد نامزدهای بخش بین‌الملل اعلام نمی‌شود و جوایز این بخش فردا در اختتامیه جشنواره اهدا خواهد شد.

نامزدهای بخش کرونا روایت

۱- چگونه وقت‌کشی کردم / لوک استیو پانوویچ

۲- قهرمانان در خانه بمانید / تودور نیکلف

۳- ملاقات آخر / محمدمهدی فکریان

نامزدهای بخش وب‌سری

۱- کاکاچی / جمال اسکویی

۲- کووید ۱۹/ علی درخشی

۳- ناشناس / جعفر صیادی

۴- نخود نخود / رضا واعظی و محمد زارع

نامزدهای بخش فیلم‌های پویانمایی کوتاه

۱- بعله! / مهین جواهریان

۲- زاک و زیک / اسماعیل جباری

۳- قدم یازدهم / مریم کشکولی‌نیا

۴- من ایرانی‌ام / علیرضا کاویان‌راد

نامزدهای بخش فیلم‌های داستانی کوتاه

۱- جبران می‌کنم / جمال احمدی

۲- سیاهی / خورشید عالمی، نگار نجف‌زاده

۳- شوفر / رضا نجاتی

۴- شهر عسل / محمدمعین روح‌الامینی

۵- گاومیش / ابراهیم اشرف‌پور

نامزدهای بخش فیلم‌های بلند داستانی

۱- پیله و پروانه / محمد صالحی‌نژاد

۲- شماره ۲۹/ هادی رحیمی خواص

بهترین دست‌آوردهای فنی و هنری

۱- بچه گرگ‌های دره سیب / موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست

۲- خورشید / طراحی صحنه: کیوان مقدم

۳- خورشید / فیلمبرداری: هومن بهمنش

بهترین بازیگر

۱- بچه گرگ‌های دره سیب / محمدرضا عالی‌ور

۲- پیله و پروانه / صالح ملک‌تبار

۳- خورشید / شمیلا شیرزاد

۴- مهران / باسط رضایی

بهترین فیلمنامه

۱- بچه گرگ‌های دره سیب / فریدون نجفی

۲- خورشید / مجید مجیدی، نیما جاویدی

۳- مهران / فرشاد رضایی، رقیه توکلی

بهترین کارگردان

۱- بچه گرگ‌های دره سیب / فریدون نجفی

۲- خورشید / مجید مجیدی

۳- مهران / رقیه توکلی

بهترین فیلم سینمایی

۱- بچه گرگ‌های دره سیب / مجید برزگر

۲- خورشید / مجید مجیدی، امیر بنان

۳- مهران / بنیاد سینمایی فارابی به تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی