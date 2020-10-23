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۲ آبان ۱۳۹۹، ۹:۰۸

رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران:

ویروس در دو حالت از بین می رود/در دنیا شرایط خوبی نداریم

ویروس در دو حالت از بین می رود/در دنیا شرایط خوبی نداریم

رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران، گفت: ویروس در دو صورت از بین می‌رود اول اینکه میزبان آن فوت کند و دوم میزبان آن ایمن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل اکبری، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که شب گذشته روی آنتن رفت، تاکید کرد: موضوع ویروس را همه باید جدی بگیریم و افرادی که تست آنها مثبت می‌شود را مراقبت و شرایط آنها را پیگیری کنیم.

رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران، با اشاره به اینکه قرنطینه شهرها گزینه خوبی برای مهار ویروس نیست، افزود: باید ویروس را هوشمند تعقیب کنیم و نقاط هدف و شناسایی شده را قرنطینه کنیم.

اکبری درباره آمار بالای مرگ و میر در کشور، گفت: براساس یک توافق در دنیا، به تعداد افرادی که تست PCR در کشور انجام می‌شود به همان اندازه جواب خواهیم گرفت و در حال حاضر جزو کشورهایی هستیم که شرایط خوبی نداریم.

وی افزود: ویروس در دو صورت از بین می‌رود اول اینکه میزبان آن فوت کند و دوم میزبان آن ایمن شود.

اکبری گفت: در ساختار علمی کنترل اپیدمی، نقاهتگاه باید وجود داشته باشد.

کد مطلب 5054520

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