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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب صحت‌سنجی شود

موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب صحت‌سنجی شود

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب که رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده، صحت سنجی شده و گزارش آن منتشر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب که رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده، بررسی شده و گزارش آن منتشر شود. متن نامه به این شرح است:

«رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسه شورای گفتگو و هم در مجامع دیگر به کرات فرموده‌اند که ۷۰ نفر از کسانی که ارز را برنگردانده اند کارتن خواب بوده‌اند و یا در رسانه‌ها مرتب از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت صحبت می‌شود. با توجه به ابهامات موجود و به منظور صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع بررسی و رسیدگی لازم در خصوص صحت و سقم این گفته‌ها و ارائه و انتشار اطلاعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد. بدیهی است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی وظیفه اتاق ایران اطلاع رسانی و انتشار اسامی متخلفین و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است».

کد مطلب 5054543

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