به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب که رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده، بررسی شده و گزارش آن منتشر شود. متن نامه به این شرح است:

«رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسه شورای گفتگو و هم در مجامع دیگر به کرات فرموده‌اند که ۷۰ نفر از کسانی که ارز را برنگردانده اند کارتن خواب بوده‌اند و یا در رسانه‌ها مرتب از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت صحبت می‌شود. با توجه به ابهامات موجود و به منظور صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع بررسی و رسیدگی لازم در خصوص صحت و سقم این گفته‌ها و ارائه و انتشار اطلاعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد. بدیهی است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی وظیفه اتاق ایران اطلاع رسانی و انتشار اسامی متخلفین و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است».