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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۰۶

خطیب‌زاده:

شهید بهشتی معادل نواندیشی اسلامی و آزادگی در کلام و رفتار است

شهید بهشتی معادل نواندیشی اسلامی و آزادگی در کلام و رفتار است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امروز ۲ آبان سالروز ولادت مبارک شهید بهشتی است، بهشتی برای من و بسیاری معادل نواندیشی اسلامی و آزادگی در کلام و رفتار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به مناسبت سالروز تولد شهید آیت‌الله بهشتی نوشت: «مسجد زیبا و تاریخ‌ساز امام علی (ع) هامبورگ قدیمی‌ترین مسجد شیعیان در آلمان و چه بسا اروپا است که به همت ایرانیان خوشنام و با کمک و درایت مرجع عالیقدر و روشن‌بین آیت‌الله العظمی بروجردی و توان مدیریتی ممتاز و معماری فکری یگانه شهید گرانقدر و آزاداندیش #بهشتی در یکی از بهترین مناطق هامبورگ در سال‌های پایانی دهه ۳۰ شمسی بنا شده است.

در سال‌های حضورم در کشور آلمان، به دلیل علاقه شخصی در مراکز مختلف مذهبی متعلق به ادیان مختلف حضور داشته‌ام. بی‌شک مرکز اسلامی هامبورگ نگین درخشانی در میان همه آنان است.

آیت الله بهشتی در مقام سفیر فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی در اروپا، آغازگر و نقطه عطفی از بازنمایی جلوه‌های باشکوه اسلام و شیعه در قلب جهان مسیحی بودند.

امروز ۲ آبان سالروز ولادت مبارک شهید بهشتی است. بهشتی برای من و بسیاری معادل نواندیشی اسلامی و آزادگی در کلام و رفتار است.»

کد مطلب 5054578

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