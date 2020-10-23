به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در ادامه بازدید استانی خود از کرمان ابتدا بر مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای کرمان حضور یافت و با قرائت فاتحه‌ای یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه به همراه رضا اسماعیلی رئیس هیأت کشتی استان کرمان به شهرستان رفسنجان رفت و ضمن دیدار با نمایندگان باشگاه مس رفسنجان قول تکمیل خانه کشتی این شهر توسط این باشگاه تا چند ماه آینده را گرفت. در این دیدار هیأت کشتی استان به نمایندگی از فدراسیون کشتی تفاهم نامه‌ای را با باشگاه مس رفسنجان به امضا رساند تا این باشگاه حمایت‌های خود را از این هیأت به منظور ارتقا سطح علمی و زیرساختی کشتی کرمان به عمل آورد.

رئیس فدراسیون در ادامه جلسه‌ای را با محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار کرد و از آمادگی فدراسیون برای برگزاری مسابقات کشتی به میزبانی کرمان با نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره و همچنین پاسداشت رشادت‌های آن شهید گرانقدر خبر داد.

زاهدی در این جلسه به ظرفیت‌های کشتی در استان کرمان اشاره کرد و قول حمایت از این ورزش ملی را در موارد افزایش امکانات و زیرساخت‌ها داد. وی همچنین گفت: تلاش خود برای رایزنی با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنایع استان به جهت حمایت از کشتی کرمان انجام خواهد داد.

وی همچنین حمایت خود را از برگزاری مسابقات کشتی به میزبانی کرمان با نام گرامیداشت حاج قاسم سلیمانی اعلام و قول همکاری و پیگیری در این زمینه را داد.

دبیر در ادامه جلسه‌ای با محمدجواد فدایی استاندار کرمان دیدار کرد و ضمن اشاره به اینکه کشتی به عنوان جزئی از فرهنگ ایران در حال از دست رفتن است، خواستار حمایت همه جانبه استانداری به جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و حمایت‌های صنایع بزرگ استان، از کشتی کرمان شد.

فدایی در این نشست ضمن اعلام حمایت کامل استانداری از رشته کشتی، خواستار میزبانی رقابت‌های کشتی با نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به میزبانی کرمان شد و مقرر شد از این پس رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور با نام جام حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان برگزار شود.

فدایی همچنین ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی استان، قول حمایت و همکاری همه جانبه برای پیشرفت کشتی در استان کرمان را داد.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین در نشستی با تمام مربیان استان و مسئولان استعدادیابی دیدار و در جلسه‌ای که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید در مورد مباحث فنی و راهکارهای رشد و ارتقا کشتی در کرمان گفت و گو و تبادل نظر کرد.



رئیس فدراسیون کشتی ماه گذشته بازدیدهایی را از استان‌های البرز و خراسان جنوبی به منظور بررسی شرایط کشتی استان به عمل آورده بود.