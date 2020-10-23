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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۴

بر اساس نظرسنجی سی ان ان؛

بایدن برنده آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

بایدن برنده آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

یک رسانه آمریکایی بعد از پایان آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اقدام به نظر سنجی درباره برنده این مناظره کرد که نتایج از پیروزی «جو بایدن» حکایت داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه خبری «سی‌ان‌ان» از بینندگان مناظره نهایی میان دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، «جو بایدن» در مقابل «دونالد ترامپ» عملکرد بهتری در این مناظره داشت.

بیش از ۵۲ درصد رای‌دهندگان در نظرسنجی که این مناظره را تماشا کردند معتقدند نامزد حزب دموکرات پیروز این مناظره بوده و در مقابل ۳۹ درصد چنین نظری را درباره رئیس‌جمهور آمریکا داشتند.

دومین و آخرین مناظره رو در روی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و موضوعاتی همچون ایران، دخالت در انتخابات ایالات متحده، کره شمالی و کرونا سایه سنگینی بر مجادلات بایدن و ترامپ انداخته بودند.

این مناظره در حالی صبح امروز به وقت تهران برگزار شد که تا پیش از آن اغلب نظرسنجی‌ها از پیشتاز بودن «جو بایدن» حکایت داشتند.

کد مطلب 5054630

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    نظرات

    • مسعود IR ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      6 6
      پاسخ
      اگر بایدن بال بیاید چون پیر و مریض است راحتتر میشود سرش کلاه گذاشت و به نفع دشمنان امریکاست ولی به ضرر مردمش است.

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