لیگ به تعویق افتاد چون یکی دوتیم آماده نبودند/جنگ نابرابر شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام با اشاره به تعویق مسابقات لیگ و شروع بازی‌ها از ۱۶ آبان گفت: در این فوتبال همه چیز به همه چیز می‌آید. یکی دو تیم آماده شروع مسابقات نبودند و لیگ را به تعویق انداختند.

وی در خصوص اینکه تعویق لیگ تصمیم ستاد کرونا بوده است، تاکید کرد: وضعیت کرونا خوب نیست ولی با چهار پنج روز تعویق اتفاقی نمی‌افتد. در حال حاضر اسپانیا دو هفته قرنطینه شد ولی با پنج روز تعویق مسابقات لیگ چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

سرمربی تیم فولاد خوزستان یادآور شد: تیم ملی فوتبال ایران روزهای هفدهم و هجدهم آبان برای بازی با بوسنی اردو دارد که این برنامه ریزی برای لیگ شاهکار است. ما طبق برنامه سازمان لیگ تمرین را شروع کردیم ولی تیم‌هایی که شرایط خوبی ندارند، این تعویق به نفعشان می‌شود. از این برنامه ریزی ناراحتیم و گلایه داریم. بیشتر تیم‌های لیگ با این تعویق ضربه خواهند خورد. شرایط نابرابر است و تصمیمات گرفته شده است.

نکونام ادامه داد: از اول هم مشخص بود چون یکسری تیم‌ها که برنامه مشخصی ندارند با خیال راحت تمرین می‌کردند.

سرمربی فولاد در خصوص پیش بینی اش از مسابقات لیگ با وجود کرونا گفت: ما تمام برنامه‌ها را پیش بینی کرده‌ایم. در فوتبال ایران هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. با این وضعیت آسیب دیدگی بازیکنان زیاد می‌شود. مطمئن باشید برای ما هم سلامتی مردم و بازیکنان مهمتر است. کرونا نباشد؛ حالا مسابقات یک یا دو ماه هم تعطیل شد مشکلی نیست ولی هیچ کجای دنیا پنج روز مسابقات را عقب نمی‌اندازند آن‌هم در حالی که کشور قرنطینه نشده است. چرا مسابقات عقب افتاد؟ چون بعضی از تیم‌ها آماده نیستند.

«اگر منظور شما از تیم‌هایی که دنبال تعویق مسابقات بودند استقلال و پرسپولیس است، این تیم‌ها در ۶ روز چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟» نکونام در پاسخ به این سئوال گفت: بحث ما از آن‌طرف است یعنی الان یک هفته از لیگ برگزار می‌شود و مسابقات دوباره تعطیل خواهد شد در صورتی که طبق برنامه قبلی، تا پیش از شروع اردوی تیم ملی دو یا سه هفته از مسابقات لیگ انجام می‌شد. من در این فوتبال ایران کمی بازی کرده‌ام و یکسری چیزها مشخص است. جنگ نابرابر از همین حالا شروع شده است.

سرمربی فولاد که با برنامه «ورزش و مردم» گفتگو می‌کرد در پایان درباره اینکه به نظر می‌رسد به تیمش در این فصل خیلی امیدوار است، اظهار کرد: چه در موقع بازی کردن و چه در زمان سرمربیگری هیچ موقع درباره بالا یا پایین جدول صحبت نکردم. نگاه من به هر بازی است و مسابقه به مسابقه پیش می‌روم.