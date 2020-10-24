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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۷

مهر گزارش می‌دهد؛

آخرین وضعیت سهام عدالت جدید/ مجلس یازدهم فقط مردم را امیدوار کرد؟

آخرین وضعیت سهام عدالت جدید/ مجلس یازدهم فقط مردم را امیدوار کرد؟

اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم وعده داده بودند طرحی را برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تدوین و پیگیری خواهند کرد اما به نظر می‌رسد این کار با چالش هایی همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت که در دهه ۸۰ و به مرور زمان به ۴۹ میلیون ایرانی اختصاص یافت، دچار اشکالاتی در شناسایی واجدین شرایط دریافت آن بود. به نحوی که به جای اختصاص آن به ۶ دهک پایین درآمدی بر حسب قانون، به دلیل اینکه دولت وقت ابزاری برای شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی جامعه نداشت، تصمیم گرفت این سهام را به «گروههای شغلی» مختلف اختصاص دهد. این شیوه موجب شد بسیاری از کسانی که در دهک‌های پایین درآمدی بودند، در شمول دریافت سهام عدالت قرار نگیرند و در طرف مقابل، بسیاری از اقشار متوسط و حتی مرفه جامعه این سهام را دریافت کنند.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم و با توجه به اینکه دولت دوازدهم تصمیم گرفت این سهام را پس از سال‌ها آزادسازی کرده و امکان خرید و فروش آن را به صاحبان سهام بدهند، موضوع جاماندگان از سهام عدالت اهمیت صدچندانی پیدا کرد و نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند تا دولت را مکلف کنند به کسانی که شرایط دریافت این سهام را دارند اما جامانده هستند، سهام عدالت واگذار کند.

مهدی طغیانی در نیمه مرداد ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: بنا بر طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است، بخشی از مشمولین جدید سهام عدالت، کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. بخش دیگر نیز افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جامانده‌اند.

سرنوشت بررسی سهام عدالت جدید در دستان هیئت رئیسه مجلس است

پس از دو ماه و نیم از این گفتگو، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که اختصاص سهام عدالت جدید به جاماندگان به کجا رسیده است، گفت: کار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تدوین طرح برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان انجام شده و این طرح برای بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است.

وی ادامه داد: زمان بررسی این طرح در مجلس به هیئت رئیسه بستگی دارد که چه زمانی آن‌را به صحن مجلس خواهند آورد.

دولت قانع نشد منابع را به سهام عدالت تخصیص دهد

طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا با دولت برای تأمین سهام جدید جهت واگذاری در قالب سهام عدالت جدید، توافقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: در زمان بررسی این طرح بین کمیسیون اقتصادی و دولت نتوانستیم به اتفاق نظر برسیم چرا که کمیسیون معتقد بود منابعی که از سهام عدالت به دولت بازگشت و به مردم اعلام شد که باید تکمیل وجه کنند، کماکان منابع سهام عدالت هستند و باید دوباره به مردم اختصاص یابد اما دولت می‌گفت که منابعی ندارد و این مبالغ نیز به ملکیت دولت بازگشته و دولت می‌تواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد.

دلیل احتمالی تأخیر در بررسی طرح سهام عدالت جدید در صحن مجلس

وی خاطر نشان کرد: در نهایت دولت معتقد بود که سهام جدیدی برای واگذاری به عنوان سهام عدالت جدید ندارد اما حساب و کتاب‌های ما نشان می‌داد که منابعی هنوز وجود دارد. شاید مقداری از توقف و تأخیر در بررسی این طرح در مجلس نیز به همین دلیل باشد در هر صورت باید دید صحن علنی چه تصمیمی درباره آن می‌گیرد.

کد مطلب 5054754
محمد امین دژمان

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    نظرات

    • من نیاز داشتم سهامم فروختم لطفا بانک ملی واسن واری IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      19 0
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      خواهشن بانک ملی سهام سی درصد دونم را واریز کنید بخدا نیاز دارم فروختم
    • سعید IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      17 2
      پاسخ
      دوماهه سهام عدالتمو فروختم ولی خبری از پول نیست
    • Zeynab IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 1
      پاسخ
      سلام چرا این چندماهه سهامم را فروختم ولی فقط طول این دوسه ماه یک میلیون برام اومده کلن اونم خوردخورد برام اومد یعنی سیتومن چهل تومن اومد چرا بانک صادرات رو عصاب و روان ادمهاست اخه این انصافه ک مردم رو گول میزنن با سی چهل تومن سهام . اگه نیاز نداشته باشیم ک نمیفروشیم هنوز برام واریز نشده دوماهه
    • JP ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      9 0
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      چرا کسی به فکر مردم نیست دلخوش به سهام عدالت بودن اونم گرفتید دوماه نفروختید خیر نبینید بانک کشاورزی با دوستی خاله خرس که داشتی به توچه بفروش حروم خورا
    • هستی RO ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 1
      پاسخ
      من ۶ماه فروختم هیچ خبری نیست ..هیچ وقت هم نمیشه .. اصلا نفروشنین
    • صبا IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      4 0
      پاسخ
      من مرداد ماه فروختم همون موقع یه مقدار واریزی داشتم و دیگه هیچ البته 9 تومن و 11 هزار تومان واریز شد نیاز نداشتم همچین کاری نمی‌کردم لطفاً لغو فروش رو فعال کنید بخدا پشیمان شدیم
    • فقط خدا IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      سلام من داخل کارگزاری مفید سهام فروختم العان نزدیکه سه ماه هست فقط یه ۹۰ تمن ریخته حساب هروز هم داره ارزش سهام میکشه پاین و چیزایی دیگه؟ میکشه بالا لطف کنید حذف بگذارید که ما حذف کنیم خدای هم هست از خدا بترسید
    • زهرا IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      پس کی دیگه ثبت نام جا مانده ها رو دارید
    • ح IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      فاید ش چیه وقتی فروش نداره و بدون پرداخت فروش قبلی ها از سال ۹۹_👇👇 با سلام مسعولان سهام عدالت خودتون خبر دارید از این همه گرانی کمر مردمو غم کردن پیش زنو بچه هاشون شرمنده شدن ...مقام معظم رهبری سهام عدالت آزاد کردند کسی خواست بفروشه وگرنه اگه نیازمون نبود برای چه فروختیم ها؟؟؟؟؟؟؟
    • علیرضابابایی تفاخر IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من درتاکسیرانی پاکدشت ثبت نام کردم اما هنوز چیزی ندادن جامانده شدیم

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