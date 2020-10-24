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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۴۷

برای امروز و فردا پیش‌بینی شد؛

تداوم غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی

تداوم غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی

طی امروز و فردا به دلیل پایداری جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی طی امروز و فردا به دلیل پایداری جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهیم بود، همچنین طی این دو روز در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در شمال شرق کشور، افزایش نسبی دما رخ می‌دهد.

از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل نفوذ جریانات خنک شمالی بارندگی، وزش باد و کاهش نسبی دما در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و سپس شمال‌شرق رخ خواهد داد.

دریای خزر طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مواج است، طی دو روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.

شرق تنگه هرمز و دریای عمان طی دو روز آینده نیز مواج خواهد بود.

کد مطلب 5055364

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