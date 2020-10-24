فوت ۷۰۰ نفر در ایلام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اثر کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی‌دشتکی عصر امروز شنبه در چهل و دومین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا ضمن تقدیر و تشکر از اهمیت ویژه ای که مقام معظم رهبری به ستاد ملی کرونا دارند، افزود: مقام معظم رهبری امروز به خاطر سلامت مردم جلسه ستاد ملی کرونا را حضوری گرفتند و به سهم خود از این حرکت ارزشمند صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی در ادامه از زحمات شبانه روزی حوزه بهداشت و درمان تشکر کرد و بیان کرد: در عین حالی که قدر دادن زحمات دوستان در این حوزه هستیم اما انتظار هم داریم که در نظارت بر انجام پروتکل‌های بهداشتی قاطعانه و بی تعارف عمل کنند.

استاندار ایلام با عنوان این مطلب که نباید سلامت اکثریت جامعه به خاطر عدم رعایت اقلیتی به خطر انداخته شود، تاکید کرد: امروز در شرایط بحرانی کرونا هستیم، باید در برخورد با نقض کنندگان مصوبات ستاد کرونا قاطعانه برخورد شود.

وی افزود: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم با ستاد کرونا همکاری می‌کنند اما نمی‌شود عده‌ای قلیل با رعایت نکردن مصوبات، دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی به حقوق دیگران بی احترامی کنند و سلامت جامعه را به خطر بیاندازند.

سلیمانی‌دشتکی با عنوان این مطلب که ما نمی‌خواهیم زحمات حوزه بهداشت و درمان در سطوح مختلف نادیده گرفته شود، افزود: گزارش دانشگاه علوم پزشکی در کم و کیف رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی برای ما اساس کار است.

وی تاکید کرد: نظارت قوی‌تر یعنی پیشگیری قوی‌تر و اگر قرار باشد که ما جلسه بگذاریم و مصوبه ایجاد کنیم اما در عمل این تصمیمات اجرایی نشوند عملاً وقت خود را تلف کرده‌ایم و در اینجا لازم است ضمن نظارت دقیق و شناسایی عوامل با نقض کنندگان دستورالعمل‌های ستاد کرونا در سطوح مختلف جامعه و حوزه‌های مدیریتی برخورد شود.

دست دانشگاه علوم پزشکی در خرید لوازم مورد نیاز باز است

استاندار ایلام با اعلام این خبر که تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اثر کرونا در استان ایلام جان خود را از دست داده‌اند، تاکید کرد: اگر گزارش‌ها بی تعارف و به موقع به ستاد برسد ما با عوامل مخل سلامت مردم قاطعانه برخورد می کنیم‌.

وی با اشاره به این موضوع که در راستای سلامت مردم دست دانشگاه علوم پزشکی در خرید لوازم مورد نیاز باز گذاشته‌ایم، گفت: به حوزه بهداشت و درمان بارها و بارها تاکید کرده‌ایم که در این شرایط خاص اولویت اصلی منابع و اعتبارات استان برای سلامت مردم است و در این راستا برای خرید لوازم حیاتی چون دست گاه‌های اکسیژن ساز دست آنان را باز گذاشته‌ایم و باید سریع‌تر نسبت به انجام این مهم اقدام کند.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا در ادامه خواستار مشارکت بیشتر مردم در مقابله با کرونا شد و گفت: لازم است مردم دوباره با تشکیل پویش‌های مردمی مثل نه به اجتماعات و آری به ماسک زدن به کمک ستاد استانی مبارزه با کرونا بیایند.

وی در ادامه بیشترین ابتلای بیماران را توسط ناقلین بی علامت عنوان کرد و گفت: افراد با علائم مثبت نبایست به هیچ عنوان در سطح جامعه ظاهر شوند.

وی با عنوان این مطلب که کارمندان دارای علائم حق حضور در محل کار ندارند، تاکید کرد: مدیران باید برای عدم حضور افراد دارای علائم، افراد دارای بیماری زمینه‌ای، افراد مسن و سالخورده، مادران باردار، مادران دارای فرزند خردسال و … نهایت همکاری را داشته باشند.